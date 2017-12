Lecce - Dopo la pausa natalizia torna nel quartiere Leuca l'iniziativa dell'amministrazione comunale Quartieri Puliti 28/12/2017 Curiamo insieme la città, che prevede la pulizia di strade, piazzette, vie di numerosi rioni della città nei quale le esigenze di decoro urbano non risultano sufficientemente soddisfatte dalle previsioni effettuate nel capitolato d'appalto sottoscritto con la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. Zone nelle quali sono più evidenti fenomeni di trascuratezza, accumulo di rifiuti, degrado dello spazio pubblico.



Qui dalle 6 e per tutta la mattinata della giornata di sabato la ditta Monteco effettuerà diversi interventi di ripristino del decoro urbano. Si partirà dalla rimozione dei rifiuti abbandonati per strada per poi procedere allo spazzamento meccanico e alla pulizia delle strade. Le strade interessate, su alcune delle quali sarà comunicato per tempo il divieto di sosta temporaneo dalla serata precedente, per consentire il passaggio dei mezzi meccanici, saranno:



Via Leuca (da viale Otranto a via dell'Abate), via Degli Stampacchia, Via del Delfino, Via Guglielmotto d'Otranto, via De Marco, via di Tafagnano, via Paolo Emilio Stasi, via Nicola Cataldi, via Luisa Amalia Paladini, via Giovanni Camillo Palma, via Enrico Toti, via Madonna degli Studenti, via Veneto, via Sicilia, via Lazio, via Casetti, via Pantelleria, via Forlanini, via Bolzanio, via Bellinzona, via Spalato, via Sagrado, via Dalmazia, via Nizza, via Mario Nacci, via Dogali, via Amba Alagi, via Ortigara, via Pordenone, via R. Sanzio, via Buonarroti, via Corvaglia.



Contemporaneamente Lupiae Servizi e la ditta Mello Lucio si occuperanno di interventi di manutenzione sulle aree verdi del quartiere.



Come di consueto i cittadini volontari, residenti nel quartiere e non, sono invitati a rimboccarsi le maniche accanto agli amministratori e procedere, con il supporto dell'azienda Monteco che distribuirà guanti, sacchetti e utensili, alla pulizia del Parco Tafuro. L'appuntamento per i volontari è fissato per le ore 9 al Parco.