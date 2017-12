Lecce - L'IRONIA e la leggerezza sono il tema della stagione teatrale 2018 28/12/2017 Quest'anno il nostro teatro propone una serie di spettacoli che ci ricordano come le durezze, e anche le tragedie, della vita si possano affrontare con leggerezza e ottimismo, a condizione di usare un'arma preziosa di cui disponiamo: l'ironia. Lo faremo con gli attori e registi Finzi Pasca, Vergassola, Riondino e Paolo Rossi





L’ironia è il tema della Stagione teatrale 2018 al Teatro Apollo e al Teatro Paisiello del Comune di Lecce - Assessorato cultura, creatività e valorizzazione del patrimonio culturale- Teatro Pubblico Pugliese. 8 spettacoli al Teatro Apollo e 7 al Paisiello, 3 esclusive regionali, ironia come gestione del conflitto, come categoria filosofica del dare e ricevere, del declinare sulla leggerezza ogni plumbea realtà e prospettiva di vita.



L’ironia, una grande risorsa della vita, così come accennata poeticamente nello spettacolo prologo della stagione, Per te, di Finzi Pasca, sostenuto con fondi Regione Puglia FSC 2014_20-Assessorato industria turistica e culturale. Serata in Sold Out il 6 dicembre scorso che ha raccontato il mistero di una scomparsa, la memoria, l’amore attraverso l’incanto metateatrale. Il premio Ubu 2016 Spiro Scimone parlerà di Amore (Teatro Paisiello 12 gennaio), sentimento vissuto nell’estremo della vita, nell’unica cosa certa della Vita, ovvero la Morte. E ne parla nel tempo sospeso, con ritmi surreali, il mondo è ridotto a un minimo in cui trionfa l'ovvio, “inchiodato alla truculenza reiterata, come una sequela poetica visceralmente comica”. Un affresco sugli antichi retaggi comici in Sicilia, la comicità dei poveri che attraversa tutta quanta l'area mediterranea, la comicità di Giufà, che mette assieme doppiezza, idiozia e saggezza;



Ironia, vita e morte anche con la raffinata poetica dei Familie Floz, compagnia che utilizza un linguaggio del corpo non convenzionale con mezzi definiti "antelinguistici", fatto di maschere, il teatro senza parole. Ecco Infinita, (Teatro Apollo 20 gennaio) un'opera in esclusiva regionale che in maniera poetica e comica allo stesso tempo, ripercorre a ritroso l'esistenza dell'uomo e i suoi passaggi dai primi istanti della nascita, fino all'epilogo finale della fine dell’esistenza.



La Musica, la bellezza del jazz, Notes and Words, 21 gennaio, al Teatro Apollo, è l’ultimo progetto di Letizia Onorati, giovane e talentuosa cantante jazz leccese, alla sua seconda esperienza discografica. Autrice o coautrice di quasi tutti i testi, nell’occasione Letizia si presenta per la prima volta anche come compositrice. I 9 brani inediti sono composti ed arrangiati da Paolo Di Sabatino (sua anche la rielaborazione dei 3 standard che completano il lavoro), vero e proprio “regista” del lavoro realizzato.



Se possiamo ridere tutti delle stesse cose, allora non siamo poi così diversi, il motto di Erasmus Theatre, Matteo Andreone, attore, autore, regista e formatore teatrale è stato tra i fondatori dell'Accademia Nazionale del Comico, a Lecce con Il Sogno di Enea, Teatro Paisiello 26 gennaio, uno spettacolo corale, scritto idealmente a più mani da tutti coloro che emigrano, per fuggire da fame e guerra, alla ricerca di un mondo migliore. Lo spettacolo è un’alternanza di irresistibili e impreviste situazioni buffe, risolte con sketch talvolta parlati, altre volte visuali, alternate a brevi monologhi in puro stile stand-up comedy. Dalle prime battute fino alla fine dello spettacolo, però, l’umorismo non è mai semplicemente un semplice gioco liberatorio, finalizzato al divertimento e allo svago, bensì è utilizzato sempre come strumento di integrazione tra le persone, i popoli e le culture.



La prima nazionale de Il Misantropo della compagnia Factory del leccese Tonio de Nitto, Teatro Paisiello il 2,3 e 4 febbraio. Molière era il mago del teatro comico e burlesco, ma avrebbe voluto essere un grande tragediografo: questa capolavoro fuori dal tempo è una storia così tragica da diventar ridicola. Il protagonista Alceste è un intransigente idealista, che pretende di comportarsi senza ipocrisie e senza piegarsi a compromessi, incapace di conciliare i propri principi etici con le consuetudini sociali.



Poi Paolo Rossi, che divaga, sghignazza e ironizza su di sé come attore, su i suoi spettacoli che sono dei sequel e che si comporta da sempre come un grande Improvvisatore 2 L’intervista, a un anarchico gentile, i suoi dei, la rivoluzione e… i cazzi suoi. Riflessione allegra ma non troppo su come ogni artista finisca per riallestire sempre la stessa messa in scena e ripresenti la stessa opera sotto mentite spoglie, Teatro Apollo 9 febbraio.



Il 17 febbraio sempre al Teatro Apollo arriva Ascanio Celestini con Pueblo, insieme a Gianluca Casadei; ci i parleranno dell’umanità degli umili, della tenerezza di un racconto, di una narrazione degli sconfitti, di quella fascia debole della società di cui si raccontano le gesta solo se c’è la notizia, e non prima. Cassiere, barboni, zingari, immigrati in fondo al mare. La periferia dell’informazione. Una storia dove bar, supermercati e marciapiedi sono lo spazio di personaggi emarginati al centro di una storia da raccontare. La storia dei semplici.



Martedì 27 febbraio 2018, al Teatro Apollo, esclusiva regionale, perversioni e tutù con i Chicos Mambo dopo sei mesi di tutto esaurito al Bobino di Parigi debutta nel nostro paese lo spettacolo Tutu della compagnia guidata da Philippe Lafeuille. Un'ode alla danza: sei danzatori, travestiti da ballerine, con tecnica ed esperienza interpretano le grandi icone del ballo, al servizio dello humor e della parodia.



Giovedì 8 marzo I Virtuosi di San Martino al Paisiello. Un quintetto (flauto traverso, violino, violoncello, chitarra e voce) che si propone innanzitutto la rivisitazione di materiale di repertorio attingendo alla tradizione della canzone popolare degli anni trenta, in una formula che occhieggia alla musica “colta” e al teatro. I Virtuosi di San Martino con Rumors si propongono di far sprofondare nella loro formula a cavallo tra teatro e musica, divisa tra avanspettacolo e opera, formula che occhieggia e talvolta sbeffeggia la musica “colta” nella sua riduzione a luogo comune.



In esclusiva regionale, Enrico Bertolino al Teatro Apollo il 16 marzo fa capolino con una formula teatrale innovativa che ha portato con successo nei teatri romani e milanesi. Di male in seggio, spettacolo Instant Theatre, in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico. Un tema politico o sociale, un "tutorial" col sorriso sulle labbra, 90 minuti di spettacolo con il coinvolgimento di facce note del pubblico.



Venerdì 23 marzo dalla tragedia alla farsa anche nello spettacolo di Riondino e Vergassola, La traviata delle camelie, situazioni drammatiche e dissacranti nel viaggio attraverso musica e letteratura dell’opera di Dumas, La signora delle camelie. Teatro Paisiello il 6 aprile da non perdere il premio Ubu 2017 attrice under 35, Claudia Marsicano, con R. OSA, una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazionale con il pubblico



Sempre al Paisiello, mercoledì 11 aprile, la scrittura ironica e tagliente, che nulla risparmia alle cento menzogne di cui i personaggi si circondano, rendendoli ai nostri occhi teneri e crudeli, suscitando riso rabbia ma anche compassione: parliamo di Love and Money, della Compagnia del Sole, già un classico della drammaturgia britannica ed europea, questo testo ci mette di fronte a quella che è la più grave perdita dell’umanità contemporanea: la perdita del senso del Sacro.



Martedì 24 aprile all’Apollo, prima tappa in Italia, arriva l’estro e il talento di uno tra i migliori big del panorama della danza contemporanea. Nato nel 1957 da una famiglia di rifugiati albanesi, è diventato oggi uno dei migliori figli di Francia: Angelin Preljocaj con il Balletto dell’opera di Tirana, secondo appuntamento possibile anche attraverso il sostegno FSC 2014_2016 Regione Puglia.





Antonella Agnoli, assessore alla Cultura del Comune di Lecce

All'inizio del nostro mandato ci siamo ritrovati con un teatro grande, bello e molto atteso come l'Apollo da far vivere insieme agli altri teatri che Lecce possiede. In più eravamo in una situazione che ci vedeva senza personale dedicato ai teatri e senza una programmazione, quindi con tutto da cominciare da zero. Allora chi più del Teatro Pubblico Pugliese, che è un consorzio tra la Regione Puglia e i comuni pugliesi, tra cui il nostro, poteva avere le energie per organizzare da subito una stagione, facendo per noi quel lavoro di scavo, di ricerca degli spettacoli, di proposta e di coordinamento nella gestione del cartellone, che oggi ci consente di essere qui? Abbiamo valutato che la cosa più giusta per la città fosse sottoscrivere un accordo con il Tpp per un anno, come abbiamo fatto, indicando però noi il tema sul quale modulare la programmazione: l'ironia.

L'ironia è un tema estremamente interessante perché è una risorsa che consente a tutti di affrontare la vita in maniera meno ovvia, banale, adottando uno sguardo laterale che aiuta soprattutto in situazioni drammatiche o tragiche come la perdita di una persona cara, come abbiamo visto nell'anteprima “Per te” di Finzi Pasca, o nella gestione dei conflitti, dalle banali liti di condominio a temi più complessi come l'immigrazione. Oltre a proporre spettacoli teatrali, abbiamo intenzione di sviluppare questo tema attraverso laboratori, incontri, presentazioni di libri.

Continueremo a praticare una politica dei biglietti che si pone l'obiettivo di portare a teatro le persone che normalmente non lo frequentano, come i giovani. E vogliamo dare spazio anche a chi vuole generosamente donare un biglietto o un abbonamento sospeso per chi non può permetterselo, oltre a continuare, come abbiamo fatto fin da subito, con l'azzeramento dei biglietti omaggio.



Loredana Capone, assessore all'industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali

È importante che ci sia una programmazione e un coordinamento tra i teatri cittadini, e sopratutto che a Lecce l'Apollo ristrutturato sia aperto con una programmazione di grande qualità: è un obiettivo raggiunto per la città che va sostenuto, e la Regione si pone in un'ottica di collaborazione e attraverso il Teatro Pubblico Pugliese. Tenere i teatri vivi e aperti è la precondizione per la crescita e il coinvolgimento di tutti gli operatori e le compagnie che operano in questo settore.

Il teatro ha un valore sociale, pedologico e culturale e il fatto che venga incentivata, anche economicamente, la partecipazione dei ragazzi agli spettacoli è un fatto molto rilevante, anche alla luce dei dati sulla povertà culturale che abbiamo il dovere di affrontare di petto, incentivando la domanda di cultura nei teatri, nelle biblioteche, nei cinema e nelle piazze che fungono da grandi attrattori culturali.

Nei comuni non è semplice fare programmazione culturale che non sia episodica, ma è necessario: la cultura rappresenta l’infrastruttura immateriale fondamentale su cui innestare la crescita economica.







Carmelo Grassi, Presidente Teatro Pubblico Pugliese

Sosteniamo la programmazione, l’organizzazione e la promozione di questa nuova stagione, condividendone i temi e la visione, un insieme ricco e poetico che insieme costruisce una nuova strategia per il pubblico condivisa con questa Amministrazione, con uno sguardo alle fasce sociali più deboli e ai più giovani. Il territorio del Salento trova in Lecce la perla più rappresentativa, di richiamo e di dialogo con gli altri importanti centri, con l’offerta di una rassegna teatrale imponente e originale che di sicuro non mancherà di coinvolgere la sensibilità degli spettatori salentini.



Carlo Salvemini, sindaco di Lecce

Così come ci eravamo impegnati a fare, cominciamo a mettere in rete i teatri comunali, a partire da Apollo e Paisiello. Lo facciamo in tempo per affrontare le scadenze, infatti il 31/12 spirerà il regolamento provvisorio di gestione del teatro Apollo che era stato varato dalla precedente amministrazione e che suggeriva dei criteri di utilizzazione “on demand”. Da parte nostra ripartiamo con un nuovo modello, l’accordo pubblico-pubblico tra Comune di Lecce e Teatro pubblico pugliese, sulla base di una convenzione che definisce gli impegni tra le parti. Un'intesa che è perfettamente coerente con l’obiettivo strategico di mandato di lavorare per l'affermazione di una cittadinanza culturale.

Siamo contenti di avere dato una soluzione a quella che era una sfida non semplice da realizzare in pochi mesi: tenere aperto il Teatro Apollo con una programmazione di alto livello. Lo abbiamo fatto per mettere a disposizione della cittadinanza un teatro su cui si è molto investito e sul quale abbiamo l’obbligo e il dovere di garantire quanta più accessibilità possibile. Anche il tema della promozione nei confronti di fasce inedito di pubblico va in questa direzione.

Nel frattempo lavoreremo in un rapporto di collaborazione, confronto e dialogo con le realtà operanti sul territorio, senza perdere di vista l’obiettivo di garantire un modello di gestione che abbia continuità nel tempo. Cercheremo di stimolare il contributo dei privati per avere a disposizione budget più ambiziosi per garantire standard più elevati di quanto le risorse pubbliche da sole riescono a fare. Il nostro obiettivo sarà convincere che investire sui teatri pubblici leccesi restituisce visibilità. Lecce ha enormi potenzialità da questo punto di vista e io credo che sul territorio nazionale ci siano investitori capaci di cogliere la specificità di una città che possiede due teatri pubblici coperti, un teatro privato coperto, tre teatri monumentali pubblici all'aperto: Anfiteatro e Teatro Romano e Anfiteatro di Rudiae.