A Cerignola l’epilogo del Challenge Ciclocross Puglia 29/12/2017 A Cerignola si avvicina a grandissimi passi la prova finale del Challenge Ciclocross Puglia destinato ad animare e al contempo alimentare l’interesse degli appassionati di questa disciplina nell’antivigilia di Capodanno per l’ultima fatica del circuito organizzato sotto l’egida del comitato regionale FCI Puglia.



Appuntamento a sabato 30 dicembre presso la pista di mountain bike adiacente al Palazzetto dello Sport (Pala Dileo - ritrovo ore 7:30 in Via dei Mandorli) per la regia organizzativa della Special Bike Cross Country che è tra le più attive associazioni in ambito sportivo che ha creato una pista per permettere a tanti giovani di pedalare e scoprire i segreti della bicicletta nella più totale sicurezza.



Una vetrina importante a livello sportivo per la città di Cerignola nell’ultima gara dell’anno solare 2017 in ambito ciclistico con la chiusura del challenge, l’assegnazione delle maglie finali e del titolo di campione regionale ciclocross.



Con cinque prove già archiviate a Lecce, Bari, Corato, Pezze di Greco e Barletta, il Challenge Ciclocross Puglia ha suscitato molto interesse sotto tutti gli aspetti soprattutto quelli tecnici e sportivi mettendo in vetrina tutte le potenzialità del ciclocross pugliese finalmente tornato ad alto livello alla luce dei recenti trionfi finali al Giro d’Italia Ciclocross grazie a Ivan Carrer (esordienti), Maurizio Carrer (master) ed Ettore Loconsolo (allievi).



Orari partenze: juniores, master over 45, donne open e master (9:00 – 40 minuti), élite, under 23 e master under 45 (10:00 – 60 minuti), allievi ed esordienti (11:15 – 30 minuti) e G6 (12:00 – 20 minuti).