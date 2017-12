Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Grotte di castellana - Speleonight la visita delle grotte suggestiva ed emozionale, appuntamento il 4 gennaio 30/12/2017 Speleonight è un esclusiva visita delle Grotte di Castellana al buio, che si effettua dopo la chiusura al pubblico, per gruppi composti da un minimo di 8 a 20 persone.



I visitatori sono guidati dalle guide del Gruppo Puglia Grotte equipaggiate con casco, illuminazione a led: questo serve a mostrare lungo la passeggiata, i colori, le sensazioni e le emozioni vissute dai primi esploratori.



Le esperte guide speleologiche guidano i partecipanti in un’escursione unica, nel corso della quale si potranno ascoltare i suoni delle Grotte e scorgerne e osservarne la fauna che la popola, o provare intense emozioni come procedere in solitudine per un tratto.





L’escursione



Un’esperienza davvero unica, che parte dalla Grave dove viene spiegato lo svolgimento della visita speciale “educando” i partecipanti a vivere l’avventura come veri esploratori e soprattutto a sviluppare maggiormente tutti i sensi a disposizione.



Si procede al buio nella Caverna della Lupa, nella quale si possono ammirare le grigie goccioline di acqua (illuminate con i led se ne scorgono infinite) dal colore argenteo , e quindi si giunge al cavernone dei monumenti, nel quale vengono fatte spegnere tutte le luci per sfruttare solo quella ad acetilene delle guide nel tentativo di far percepire l’effetto goduto dai primi esploratori.

A questo punto si attua una deviazione dal percorso turistico per avventurarsi all’interno della Caverna delle concrezioni coralline che è una piccola diramazione di grande bellezza.



Rientrati nel percorso turistico nella Caverna della Civetta, si spiegano flora e fauna delle grotte ricercando le forme di vita animale (molto più facilmente visibili con questa modalità di visita) e spiegando l’evoluzione delle stesse. In questa caverna il gruppo viene diviso in due e si procede in due corridoi paralleli che porteranno nella stessa grotta (la caverna del precipizio): si tenta di dare sensazione di reale esplorazione.



Giunti all’inizio del corridoio del deserto vi è un momento molto emozionante: tutti i visitatori che percorreranno 500m di corridoio in totale solitudine per cercare un reale “contatto” con la caverna, una vera e propria “intimità” con la madre terra. E ricompattato il gruppo si procede fino alla Caverna della Torre di Pisa esaltando il cambiamento dei colori e quello degli speleotemi.



Si giunge nella Caverna delle Cupola dove verranno fatte spegnere tutte le luci (comprese quelle ad acetilene delle guide) per donare il buio assoluto che esalterà il senso dell’udito e la percezione delle tante gocce di stillicidio che cadono al suolo dal soffito. I suoni sono tanto dolci quanto sorprendenti.

Giunti in Grotta Bianca, dal buio si passerà all’intensità del bianco candido esaltato dalle luci artificiali delle Grotte. Si sosta qualche minuto in più per spiegare le meravigliose concrezioni e per fornire qualche notizia più dettagliata sulla speleogenesi e sulla geologia degli ambienti ipogei.



Il ritorno fino alla Grave sarà effettuato con le luci artificiali dell’impianto elettrico delle Grotte che daranno modo di ammirare il “macroscopico”, la maestosità delle caverne dopo aver ammirato la magia e la varietà del “microspopico” nel percorso al buio (le lampade frontali esaltano le bellezze ed i tesori nascosti nelle piccole nicchie che appariranno scrigni).

Tornati nella grave, si risale con l’ascensore per andare nel Museo ove verranno consegnati i caschi; i visitatori compilano anche un questionario di gradimento con il quale sono raccolti dati statistici.



Biglietti

E’ possibile effettuare l’esperienza di Speleonight in gruppo (minimo 8/20 persone) al costo di 25 euro a persona.



I singoli, interessati a Speleonight ma che non abbiano la possibilità di organizzare un gruppo, possono comunque prenotarsi telefonicamente. Lo staff delle Grotte di Castellana verificherà la possibilità di aggiungere loro a gruppi già formati.



Per maggiori informazioni contattare il numero +390804998221.



Altri appuntamenti da non perdere:



MERAVIGLIA DI LUCI

Spettacolo di luci e musica, arricchito da proiezioni tridimensionali.

Lo show è preceduto da un mini-tour nel sito speleologico, allestito con presepi artigianali.

Date : 6 - 7 - 13 - 14 gennaio 2018

Discese alle ore 18.00 e 19.00 (durata circa 50 minuti)

Biglietto 5€ | Gratuito per bambini fino a 12 anni

Acquisto esclusivo tramite botteghino. Presentarsi alle casse 30 minuti prima dello spettacolo scelto





HELL IN THE CAVE SPECIAL EDITION CON MICHELE PLACIDO

L’amato attore e regista italiano Michele Placido, ospite speciale di Hell in the Cave. Si unirà al cast dell’unico spettacolo aereo sotterraneo al mondo, recitando alcune delle terzine scritte da Dante Alighieri nella sua celebre “Divina Commedia”.



30 dicembre 2017 - ore 21.00

Biglietto 30€ adulti | 25€ 15€ fino a 18 anni (lo spettacolo non è indicato per i bambini al di sotto degli 8 anni)

Acquisto tramite prevendita TicketOne (online o rivenditore autorizzato), prenotazione telefonica al numero 339 1176722 e botteghino prima dello spettacolo





HELL IN THE CAVE SPECIAL EDITION CON GIULIANA DE SIO

Giuliana De Sio, pluripremiata attrice campana, sarà ospite d’onore dello spettacolo Hell in the Cave, che porta nelle Grotte di Castellana l’Inferno di Dante. La De Sio interpreterà alcune delle terzine scritte dal padre della lingua italiana.



5 gennaio 2018 - ore 21.00

Biglietto 30€ adulti | 25€ 15€ fino a 18 anni (lo spettacolo non è indicato per i bambini al di sotto degli 8 anni)

Acquisto tramite prevendita TicketOne (online o rivenditore autorizzato), prenotazione telefonica al numero 3391176722 e botteghino prima dello spettacolo.