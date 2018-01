EuroVolleyU18M - I 12 azzurrini di Vincenzo Fanizza a Martina Franca (Taranto) 02/01/2018 L'Italia U18M in Puglia per preparare il girone di qualificazione ad EuroVolleyU18M



Il tecnico pugliese Vincenzo Fanizza ha scelto i 12 azzurrini che dal 4 al 6 gennaio di giocheranno a Martina Franca (TA) la qualificazione ai campionati europei maschili U18. Tra i convocati anche quattro atleti tesserati con la Materdominivolley.it Castellana Grotte tra cui tre pugliesi.



Il tecnico della nazionale U18 maschile Vincenzo Fanizza ha scelto i 12 azzurrini che dal 4 al 6 gennaio a Martina Franca (TA) si giocheranno l'accesso ai prossimi Europei di categoria in programma a Zlin e Puchov (Repubblica Ceca e Slovacchia, dal 7 al 15 aprile). Nella pool C insieme all'Italia scenderanno in campo a Martina Franca anche Danimarca, Finlandia e Svizzera.

Al 2nd round di qualificazione partecipano 28 squadre divise in 7 gironi in corsa per 10 posti alla fase finale dei prossimi europei di categoria in programma a Zlin e Puchov (Repubblica Ceca e Slovacchia) dal 7 al 15 aprile. Alla fase finale parteciperanno le 10 squadre qualificate dal 2nd round più le due nazionali ospitanti.

Tra le curiosità anche la presenza di Piervito Disabato, Ludovico Scardia, Nicola Cianciotta tre pugliesi che insieme al siciliano Damiano Catania sono tesserati con la società pugliese Materdominivolley.it Castellana Grotte.

Appuntamento al PalaWojtyla di Martina Franca dal 4 al 6 gennaio per il girone di qualificazione ai campionati europei maschili di volley U18.



I 12 convocati di Vincenzo Fanizza:

2. Ferrato Leonardo (25/12/2001, Palleggiatore), 3. Disabato Piervito (11/02/2001, Schiacciatore), 5. Catania Damiano (28/03/2001, Libero L1), 6. Scardia Ludovico (26/04/2001, Centrale), 7. Leoni Francesco (13/01/2001, Schiacciatore), 9. Stefani Tommaso (04/05/2001, Schiacciatore), 10. Gianotti Alessandro (21/10/2001, Centrale), 11. Dal Corso Gianluca (09/01/2001, Schiacciatore), 12. Gottardo Mattia (01/03/2001, Schiacciatore), 14. Magalini Giulio (14/08/2001, Opposto), 16. Porro Paolo (27/10/2001, Palleggiatore), 18. Cianciotta Nicola (08/04/2001, Centrale).

Fanizza Vincenzo (Head Coach), Leoni Luca (Assistant Coach), Bozzo Giacomo (Assistant Coach 2), Tateo Ottaviano (Therapist), Forciniti Angelo Antonio (Doctor), Pinto Annalisa (Scoutman), Russo Matteo (Trainer ), Cristofori Federico (Team Manager).

Info sull'evento



Il girone C di Martina Franca

Gli azzurrini si giocheranno il passaggio alla fase finale (Zlin e Puchov, Repubblica Ceca e Slovacchia, dal 7 al 15 aprile) nella pool C insieme a Finlandia, Danimarca e Svizzera. All'Europeo si qualificheranno le prime classificate dei sette gironi, più le tre migliori seconde.



Questo il programma delle gare della pool C:

4 gennaio: Svizzera-Finlandia (16:00); Italia-Danimarca (18.30)

5 gennaio: Finlandia-Danimarca (16:00); Svizzera-Italia (18.30)

6 gennaio: Danimarca-Svizzera (16:00); Finlandia-Italia (18.30)





2nd Round

Gli altri gironi

Pool A in GREECE: GREECE, LATVIA, PORTUGAL, SPAIN.

Pool B in UKRAINE: GEORGIA, HUNGARY, TURKEY, UKRAINE.

Pool C in ITALY: DENMARK, FINLAND, ITALY, SWITZERLAND.

Pool D in ROMANIA: BELARUS, ISRAEL, ROMANIA, SERBIA.

Pool E in BULGARIA: BULGARIA, FRANCE, SWEDEN, THE NETHERLANDS.

Pool F in RUSSIA: CYPRUS, POLAND, RUSSIA, SLOVENIA.

Pool G in GERMANY: AUSTRIA, BELGIUM, ESTONIA, GERMANY.





Come seguire il torneo di Martina Franca:

Tutti gli aggiornamenti sul girone di qualificazione agli europei U18M saranno disponibili sui canali di comunicazione della CEV (European Volleyball Confederation), Federazione Italiana Pallavolo, del CR FIPAV Puglia e sulla pagina facebook dell'evento (https://www.facebook.com/eurovolleyu18m/).



