7 gennaio - Cinema Paradiso, della compagnia La luna nel letto a Manfredonia (Foggia) 07/01/2018 DOMENICA 7 GENNAIO ALLE 18.00 AL TEATRO COMUNALE “LUCIO DALLA” DI MANFREDONIA

GRANDE CHIUSURA PER “FAVOLOSAMENTE VERA” CON LO SPETTACOLO “CINEMA PARADISO”.

PER I BAMBINI, PER LE FAMIGLIE, PER CHI HA ANCORA IL CORAGGIO DI SOGNARE





Domenica 7 gennaio alle 18.00 a Manfredonia, a chiusura della rassegna “Favolosamente vera”, approda uno spettacolo che ha fatto sognare il pubblico di tutta Italia – dal Piemonte alla Sicilia – e che è volato fino a Bogotá per raccontare col linguaggio del teatro una delle storie più emozionanti del cinema italiano. “Cinema Paradiso” della compagnia La luna nel letto di Ruvo di Puglia, con la regia di Michelangelo Campanale.



Un’occasione per i bambini di fare uno straordinario viaggio nella fantasia, e un’occasione per i più grandi di ridere e commuoversi con una filmografia vivente che va da Shining a Casablanca, da Mary Poppins ai Blues Brothers, da Spiderman a Il monello, da Il grande dittatore a Stand by me.



Lo spettacolo

C’era una volta in America, c’era una volta il West, c’era una volta la nascita di una nazione, di un nuovo cinema paradiso. Io mi ricordo, ero un piccolo grande uomo, ero alto più o meno così. C’avevo una testa enorme, sembravo una palombella rossa. Aspettavo sempre che il campanello facesse King Kong perché aspettavo l’arrivo del dottor Zivago, perché si sa il postino suona sempre due volte. E dicevo, c’ho il sesto senso contro i soliti sospetti. Una fuga da scuola… una fuga per la vittoria, perché io a scuola non andavo benissimo, non avevo tutti otto e mezzo. Ero come Pinocchio. E mi ricordo che sognavo, sognavo, sognavo affacciato alla mia finestra sul cortile su una metropolis e sognavo via via via con la fantasia, verso orizzonti di gloria, via via col vento. Il piccolo Totò vive nel cinema, nutrendo il suo immaginario di visioni e citazioni, imparate a memoria in maniera quasi ossessiva, sospeso in un INTERVALLO di tempo reale, tra la perdita e la scoperta, l’addio.



Chi lo ha visto dice:

“Totò confonde la realtà con il sogno avendo vissuto con fantasmi che però il cinema rende vivi, sul palco, tra perdita e scoperta.” Mario Bianchi su KLP_ Krapp’s last post

“[…] un crogiolo di emozioni, anche facili, semplici, ma che vanno a toccare quella parte nascosta, e che una volta adulti tendiamo sempre più _a mettere come polvere sotto il tappeto vergognandoci, intima, vera sotto la scorza dell’oggi.” Tommaso Chimenti su IlFattoQuotidiano.it / BLOG

“È un bambino vispo ma solitario, Totò, che conversa con le facce di amici immaginari disegnati sulle sue ginocchia e con i personaggi che, nella sua immaginazione, escono dai film più amati.” Claudia Cannella – HYSTRIO



La rassegna FAVOLOSAMENTE VERA è inserita all’interno di TEATRI DEL GARGANO, progetto finanziato nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014) della Regione Puglia – FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – “Patto per la Puglia”)



Biglietto unico € 5,00

È attiva la promozione “Porta un nonno a teatro”: in un nucleo familiare di almeno 4 componenti il nonno o la nonna entrano gratuitamente.



Info e prenotazioni

Bottega degli Apocrifi / Teatro Comunale “Lucio Dalla”

Via della croce_Manfredonia

0884.532829 – 335.244843