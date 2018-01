[PHOTOGALLERY] CAMPANIA FELIX: PUGLIESI IN GARA CON ABRUZZO, CAMPANIA E MARCHE 04/01/2018 Quadrangolare U14 maschile e U15 femminile a Cercola e Casalnuovo di Napoli



Epifania sotto canestro per le selezioni U14 maschile e U15 femminile pugliesi di pallacanestro, impegnate da fino a domenica nel quadrangolare Campania Felix, con i pari età di Abruzzo, Marche e, appunto, Campania.

Appuntamento alle porte di Napoli per la terza edizione della manifestazione: il torneo maschile si disputerà a Casalnuovo, quello femminile (una novità) a Cercola, con esordio fissato per entrambe le rappresentative alle 18 di venerdì, contro le Marche. Nei due giorni successivi, in mattinata, si giocheranno le gare con le altre due squadre partecipanti, con utili indicazioni tecniche per il referente tecnico territoriale Antonio Alba.

Molti i debuttanti fra i ragazzi della classe 2004, attesi in Campania da detentori del torneo (nel 2017 vinse proprio la Puglia): a disposizione dell'allenatore Piero Di Matteo e dell'assistente Alessandro De Florio ci sono Ignazio Battista, Gaetano Mirabile e Marco Maliardi di Virtus Taranto, Silvio Caniglia di Molfetta Ballers, Mario De Donno di New Basket 99 Lecce, Benedetto Epifani di New Basket Brindisi, Simone Iunco e Tommaso Morena di Aurora Brindisi, Patrick Leone e Tomas Palazzo di Basket Francavilla, Marco Mandrillo di Action Now! Monopoli, Alessandro Mastrodonato di Junior Brindisi, accompagnati dal dirigente responsabile Francesco Damiani.

Dalle ragazze delle classi 2003 e 2004 si attende invece una crescita ulteriore dopo i buoni riscontri del Gran Galà dell'Umbria, vinto proprio dalle pugliesi: a disposizione dell'allenatore Lorenzo Leopizzi e dell'assistente Claudio Centrone, ecco Sara De Caroli di VoloRosa Brindisi, Viviana Coppolecchia, Marta Difino, Chiara Mastrototaro e Milena Pietrarossa di Pink Bari, Sarah Edjekpan di De Florio Taranto, Sara Chirizzi e Anita Pagliula di La Scuola di Basket Lecce, Federica Popio di Fenice Foggia, Vittoria Renna di New Basket 99 Lecce, Chiara Spagnolo di Nuova Pallacanestro Monteroni e Stefania Susca de I Delfini Monopoli, accompagnate dalla dirigente responsabile Irene Cimino.

Il torneo Campania Felix sarà anche l'occasione per ammirare le selezioni pugliesi con divise nuove di zecca: azzurro ed arancione per i ragazzi, fucsia e blu per le ragazze, entrambe su sfondo bianco.