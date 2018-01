Castellana (Bari) - volley - Derby di Puglia da ultima spiaggia per la Mater 06/01/2018 Terz置ltima giornata della prima fase del campionato nazionale serie A2 Unipolsai di pallavolo maschile per la Materdominivolley.it Castellana Grotte che, in una gara valida per la nona giornata di ritorno del girone Bianco, affronterà in trasferta l但urispa Alessano.



Torna il derby di Puglia, quindi, con appuntamento domenica 7 gennaio alle ore 19,30 al Palazzetto dello Sport di Tricase. Partita da ultima spiaggia per i gialloblù del presidente Michele Miccolis, chiamati ad un solo risultato (la vittoria da tre punti) per alimentare la ormai debolissima speranza dell段ngresso nella Pool B in un turno peraltro che vede di fronte le ultime sei del girone.



Si parte da una classifica sempre in bilico con Alessano (25 punti) e Castellana Grotte (14 punti) che cercano entrambi risultato pieno per allontanarsi dalle ultime tre posizioni della graduatoria (i salentini) e per cercare di agganciare il quart置ltimo posto (i baresi). Sugli altri campi occhio anche alle gare tra Massa (9 punti) e Potenza Picena (23 punti) con i toscani ormai già inseriti nella pool retrocessione e tra Catania (21 punti) e Reggio Emilia (23 punti) con i siciliani che cercano il sorpasso. Un incastro di risultati e il calendario dei prossimi turni potrebbero in pratica già determinare le tre squadre del girone Bianco che andranno a disputare la pool per la salvezza attraverso i playout.



Alla Materdomini, insomma, non sono stati sufficienti i 2 punti conquistati grazie alla vittoria clamorosa su Santa Croce e alla sconfitta con tanti rimpianti con Siena. Sarà necessario ripartire dagli ottimi riscontri evidenziati in queste due partite, però, per affrontare al meglio l置ltima parte della prima fase e soprattutto la seconda fase. Così come sarà necessario recuperare anche gli infortunati (Stefano Patriarca fermo ormai da metà novembre e Alessio Fiore ko nell置ltima gara del 2017).



Intanto, domenica in Salento, la formazione allenata da Maurizio Castellano sarà chiamata a confermare il trend vincente nel derby di Puglia con Alessano (tre successi nelle ultime tre gare disputate, cinque le vittorie nei sette precedenti).



La sfida sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Fabio Scarfò e Maurizio Nicolazzo. Come sempre sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sulla piattaforma Lega Volley Channel.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale www.materdominivolley.it e sui canali social della Materdominivolley.it Castellana Grotte.