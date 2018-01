14 gennaio -La Compagnia Nazionale Raffaele Paganini in LO SCHIACCIANOCI - TEATRO APOLLO - Lecce 14/01/2018 Domenica 14 Gennaio 2018



Ore 18





La Compagnia Nazionale Raffaele Paganini



presenta



LO SCHIACCIANOCI



10° Concerto in abbonamento









TEATRO APOLLO

Via Trinchese – LECCE

COMUNICATO STAMPA

Sogno, fantasia e sentimento per uno dei balletti più affascinanti e famosi della storia della danza classica. Domenica 14 gennaio, con inizio alle ore 18, la Camerata Musicale Salentina ospita al Teatro Apollo il celebre balletto "Lo Schiaccianoci", interpretato dalla Compagnia Nazionale Raffaele Paganini sulle musiche di Tchaikovsky e le coreografie di Marius Petipa. Sul palco, étoiles internazionali di prima grandezza insieme ai talentuosi danzatori della Compagnia daranno vita ad uno spettacolo che celebra al meglio la danza classica.



Il balletto è tratto dalla favola borghese “Lo Schiaccianoci” scritta da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nel 1816 e nasce con l'idea di esaltare l’aspetto fiabesco del racconto. La coreografia rivisita in chiave moderna le incantevoli creazioni ideate nella versione originale dal grande Marius Petipa ed ogni personaggio è tratteggiato secondo un profilo psicologico di forte impatto teatrale.

Non mancheranno le danze più note di questo capolavoro di Tchaikovsky: la danza russa, cinese, araba, spagnola, il famoso valzer dei fiori e i fiocchi di neve, mantenendo quel sapore natalizio che ha fatto di questo balletto un classico immancabile nel periodo delle feste.

Dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, principe azzurro e fatina fanno dello Schiaccianoci una favola a lieto fine pervasa da un’atmosfera fatata di festa, un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi.



In scena la storia di Clara, che durante la vigilia di Natale riceve in regalo uno schiaccianoci a forma di soldatino che Fritz, il fratellino della bambina, rompe per dispetto. Clara si addormenta e comincia a sognare: il suo principe (lo schiaccianoci) la condurrà in un luogo magico dove le bambole prenderanno vita con un divertissement frizzante e colorato. La conclusione è segnata dallo squisito Valzer dei Fiori, dopo il quale Clara si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice di questo sogno di Natale.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

