Bari - I Guerrieri di Terracotta del Grande Imperatore cinese QIN : prosegue sino al 15 gennaio 2018 la mostra 06/01/2018 I Guerrieri di Terracotta del Grande Imperatore cinese QIN

prorogata al 15 gennaio 2018 la mostra all’Officina degli Esordi Bari



La mostra resta aperta sino al 15 gennaio 2018 e si arricchisce di Playable museum: L’ESERCITO IMMORTALE, esperienza immersiva per giovani e famiglie.



Prosegue sino al 15 gennaio 2018 la mostra I Guerrieri di Terracotta del Grande Imperatore QIN allestita negli spazi dell’Officina degli Esordi di Bari (www.teatropubblicopugliese.it/guerrieriqin). La mostra, inizialmente programmata sino al 6 gennaio 2018 e curata dall’architetto Cristina Martina, offre ai visitatori la possibilità di ammirare 16 fedeli copie delle 8000 statue in terracotta raffiguranti i guerrieri dell’esercito imperiale dell’Imperatore Qin Shi Huangdi. I Guerrieri di terracotta, realizzati con impressionate realismo – le statue infatti riportano eventuali mutilazioni, ferite e deformazioni dei guerrieri – hanno l’aria triste, mesta, nobile e dignitosa.



Ogni guerriero è diverso dall’altro: variano acconciature, uniformi e corazze a sottolineare che la guardia imperiale era composta dai migliori combattenti provenienti da eserciti di tutta la Cina. Le statue, del peso di circa 200kg, tra 1,75 e 1,95 cm di altezza, sono state realizzate con la stessa tecnica degli originali che consisteva nel compattare cerchi di argilla in modo da creare un tubo (il torace) completato con l’aggiunta di gambe e braccia. La struttura veniva poi ricoperta da blocchetti di argilla per creare l’armatura e infine veniva aggiunta la testa. L’esercito è composto da guerrieri armati di lance e spade, arcieri, fanti, alabardieri e da numerose figure a servizio dei combattenti (servitori, mandarini, musicisti e concubine) e da 100 carri trainati da cavalli con relativi cocchieri, e infine dagli oggetti e utensili di vita quotidiana.



Le armi, costruite in ferro e legno, sono andate nella quasi totalità erose e deteriorate dal tempo. Officina degli Esordi ha deciso di arricchire l’esperienza dei visitatori con Playable museum: L’ESERCITO IMMORTALE a cura di Tou.Play, esperienza immersiva per un target giovane (10 / 16 anni) e per famiglie. L’attività ha una durata di 2h e 30’. Le squadre in gioco si sfidano all’interno di un percorso alla ricerca di indizi e prove utili a risolvere il mistero legato all’ Esercito di Terracotta messo in mostra presso Officina degli Esordi .



Ogni squadra, composta da un minimo di 2 ad un massimo di 5 partecipanti, dovrà cercare 8 scrigni, all’interno dei quali verranno nascosti altrettanti QR Code, codici a barre che, una volta scansionati da un qualsiasi smartphone, mostrano indizi e prove legati all’esperienza di gioco. Per ogni scrigno, la squadra sarà in grado di recuperare un frammento di Verità sul significato dell’Esercito Immortale, sul perché della sua costruzione e sulla misteriosa storia del Sacco di Xiang Yu, uno dei leader della rivolta che rovesciò la dinastia Qin e che distrusse una gran parte dell’esercito di Terracotta.



Informazioni e prenotazioni: 346 0811523



I Guerrieri di Terracotta del Grande Imperatore QIN è promossa da Regione Puglia nell’ambito del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - art. 15 comma 3 della L.R. n. 40/2016 e realizzata dal TPP. La mostra sarà esposta all’Officina degli Esordi (via Crispi 5, Bari) sino al 15 gennaio 2018 dal lunedì al venerdì ore 9.30/13.30 e ore 15.30/19.30 e il sabato ore 10.00/14.00 e ore 15.00/19.00. Biglietto euro 4,00 previste riduzioni per gruppi. Apertura straordinaria domenica 7 gennaio. Informazioni www.teatropubblicopugliese.it/guerrieriqin e 080.594.73.00