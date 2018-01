11 gennaio - GIOVEDI’ DELLA BARESITA’ presso L'Eccezione di Bari 11/01/2018 Giovedì 11 Gennaio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 43^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia, dall’Università e dal Comune di Bari, dalla SIAD –Società Italiana Autori Drammatici di Roma, riprendono dopo la pausa natalizia gli appuntamenti dei “Giovedì della baresità”, introdotti da quest’anno nella programmazione de L’Eccezione e che vanno ad aggiungersi ai tradizionali incontri-spettacolo del sabato sera. Il prossimo è il quinto dei dieci appuntamenti in cartellone.



I “Giovedì della baresità”, a settimane alterne, sono in collaborazione con l’Accademia della lingua barese “Alfredo Giovine” e curati da Gigi De Santis e Felice Giovine.



Una occasione imperdibile per gli appassionati di cultura locale; si affrontano, come sa il pubblico che ormai affolla questi appuntamenti, le tematiche più diverse sull’argomento “Cultura barese”: la grammatica, la sintassi, il vocabolario, la letteratura, il folklore, la storia; ci saranno poi recital di versi di autori del passato e viventi; insomma è possibile trattare tutto quello che sull’argomento “baresità” piace, interessa e interesserà ai partecipanti agli incontri.



In più, come è stato spiegato al pubblico, sono affrontati gli argomenti che gli stessi partecipanti volta per volta possono indicare e richiedere.

Sono annotate, alla fine di ogni incontro, tutte le richieste formulate dal pubblico; quindi quelle stesse richieste e quegli interrogativi saranno illustrati e sviluppati nelle successive serate e nei successivi incontri.



Si dà spazio pienamente alla nostra lingua, a vocaboli, locuzioni e modi di dire per spiegarne i significati; sono evidenziati errori, luoghi comuni, leggende metropolitane e “bufale” di storici e di presunti tali.



Per chi vuole saperne di più sulla nostra città, la sua cultura, la sua storia, questa è davvero un’occasione unica da non lasciarsi sfuggire.