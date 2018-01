13 gennaio - SOLLIMA & FRIENDS a Foggia 13/01/2018 Musica felix

Otto appuntamenti di musica, teatro, conversazioni, approfondimenti culturali



La IV edizione di Musica felix

apre il sipario sabato 13 gennaio con l’imperdibile

SOLLIMA & FRIENDS



A Foggia Giovanni Sollima, uno dei più acclamati violoncellisti e compositori del mondo, in un viaggio musicale che spazia dalla classica al pop, da musiche etniche a canti tradizionali



Con lui sul palco dell’Auditorium Santa Chiara l’ApuliaCelloSoloists, composto da sette virtuosi violoncellisti pugliesi





Sarà il grande musicista siciliano Giovanni Sollima ad inaugurare la IV edizione della rassegna Musica felix, organizzata e promossa dalla fondazione Apulia felix.

Evento di grande rilevanza artistica e culturale, l’appuntamento SOLLIMA & FRIENDS vede sul palco di uno dei più affascinanti contenitori culturali cittadini, l’Auditorium Santa Chiara, una personalità di spicco del panorama concertistico internazionale, il noto violoncellista e compositore Giovanni Sollima, insieme ai sette violoncellisti pugliesi dell’ApuliaCelloSolists: Giovanni Astorino, Giuseppe Carabellese, Fabio De Leonardis, Tiziana Di Giuseppe, Marcello Forte, Francesco Tanzi, Luciano Tarantino.

Un incontro musicale unico e tutto mediterraneo che proporrà al pubblico foggiano, sabato 13 gennaio alle ore 20.00, un meraviglioso viaggio nelle pagine di Chopin, Rossini, Cirri, Boccherini, Elgar, con incursioni nei canti tradizionali armeni e in quelli salentini, oltre a brani di Pixinguinha e Nirvana, senza tralasciare la grande musica dello stesso Sollima.

Un’interessante mix di musica pop, rock, jazz, etnica, minimalista e classica.



Sollima è un musicista fuori dal comune, in grado di attrarre fasce di pubblico eterogenee, grazie ad un modo originalissimo di intendere e di scrivere la musica. Già direttore artistico del Festival della Taranta, ha collaborato con Claudio Abbado, Martha Argerich, Jorg Demus, Giuseppe Sinopoli e i più grandi solisti e direttori del nostro tempo, esibendosi nelle sale più importanti del mondo. Parallelamente all’attività solistica, la sua curiosità creativa lo spinge ad esplorare nuove frontiere nel campo della composizione, sperimentando contaminazioni tra generi diversi, dal rock al jazz, dalla musica elettronica al linguaggio minimalista, dalla musica etnica a quella pop, sulla base di una profonda preparazione classica. In breve tempo il suo linguaggio diventa unico ed inconfondibile, tanto da essere considerato uno dei più grandi compositori viventi.



Eccezionale appuntamento, dunque, quello che apre la rassegna foggiana, anche per l’originalità della formula proposta, che vede un gruppo di sette virtuosi violoncellisti pugliesi confrontarsi con il grande strumentista siciliano.

La direzione artistica di Dino De Palma e Gianna Fratta propone, in apertura di stagione, uno degli eventi musicalmente più attesi in Puglia.



La stagione Musica felix è organizzata dalla Fondazione Apulia felix e promossa dalla Regione Puglia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e l’Associazione culturale Musica Civica.



Gli abbonamenti per gli otto spettacoli sono in vendita presso l’Auditorium Santa Chiara tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20 al costo di 50 euro.

È possibile acquistare il biglietto per il singolo spettacolo dalle ore 17.30 di sabato 13 gennaio al costo di 10 euro presso l’Auditorium Santa Chiara.

Ingresso ore 19.30 - sipario ore 20.00.