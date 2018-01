WIZZ AIR ANNUNCIA LA NUOVA ROTTA A BASSO COSTO DA BARI VERSO VIENNA 09/01/2018 NUOVA ROTTA: BARI – VIENNA, AUSTRIA

DATA INIZIO: 15 giugno 2018

FREQUENZA: Lunedì, mercoledì, venerdì, domenica

TARIFFA A PARTIRE DA: EUR 29.99*

ROTTE WIZZ DA BARI DISPONIBILI: 12 DESTINAZIONI VERSO 9 PAESI



Wizz Air, la più grande compagnia aerea a tariffe basse dell’Europa Centrale e Orientale, ha oggi annunciato la nuova rotta dall’aeroporto di Bari verso Vienna, la popolare meta turistica europea. Il prossimo collegamento WIZZ a tariffa ridotta da Bari sarà attivo dal 15 giugno. I biglietti sono già in vendita su wizzair.com a partire da soli EUR 29.99*.

La capitale austriaca sarà la destinazione perfetta per i viaggiatori desiderosi di scoprire i suoi paesaggi urbani barocchi e i suoi palazzi imperiali. I capolavori artistici e musicali di Vienna, insieme alla cultura e alle vibranti e colorate ambientazioni dei suoi caffè, offriranno ai visitatori molteplici attività per il tempo libero.

Per rispondere alla domanda della sua clientela e al fine di garantire maggiori opportunità di viaggio davvero convenienti, WIZZ sta ulteriormente diversificando la propria rete dall'Italia, raggiungendo nel 2018 un totale di 91 rotte verso 13 Paesi partendo da 16 aeroporti italiani, che contribuiranno maggiormente all'aumento del turismo in entrata e in uscita e a migliorare i legami d’affari tra i Paesi.

Per il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti:

“L’annuncio del nuovo volo per Vienna, che segue solo di pochi giorni quello relativo ai collegamenti per Londra Luton conferma la vitalità del mercato pugliese che, unitamente alla dotazione infrastrutturale e agli standard di servizio assicurati nei nostri aeroporti, rappresenta un fattore attrattivo per i vettori. In questo dinamico contesto di sviluppo del network internazionale, Vienna e l’Austria costituiscono una interessante opportunità per la Puglia, opportunità che siamo certi verrà confortata dai risultati di traffico che ci attendiamo positivi, soprattutto grazie all’operatività annuale del collegamento. La disponibilità, a partire dal prossimo 15 giugno, di ben quattro frequenze settimanali, oltre a valorizzare un mercato incoming storico per il turismo pugliese, può anche rappresentare uno strumento in più per il traffico d’affari, garantendo così una migliore integrazione tra i diversi segmenti di traffico”.

Sorina Ratz, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato:

"A conferma del nostro impegno nei confronti del Paese, il nostro desiderio è quello di offrire proposte sempre più interessanti e diversificate che possano soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti italiani. Con l'annuncio di oggi relativo al collegamento da Bari verso Vienna, nel 2018 4 nuove rotte partiranno dall'Italia, includendo le tratte Bari - Londra Luton, Roma Fiumicino – Vienna, e Roma Fiumicino - Kutaisi. Il nostro equipaggio dedicato non vede l'ora di accogliere ogni passeggero WIZZ con un sorriso a bordo della nostra giovane flotta!"

About Wizz Air

Wizz Air è la più grande compagnia aerea a basso costo dell’Europa Centrale e Orientale, opera con una flotta di 88 aeromobili Airbus A320 e A321 e offre oltre 550 rotte da 28 basi, che collegano 145 destinazioni attraverso 44 Paesi. Alla Wizz Air un team di circa 3.500 professionisti dell’aviazione offre un servizio di alto livello e prezzi molto bassi facendo di Wizz Air la scelta preferita di 28.2 milioni di passeggeri nell’anno finanziario terminato nel 2017. Wizz Air è quotata alla borsa di Londra (WIZZ) ed è inclusa negli indici FTSE 250 e FTSE All-Share. Wizz Air è registrata sotto l’International Air Transport Association (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), lo standard di riferimento globale per il riconoscimento della sicurezza di una compagnia aerea.

La società è stata recentemente nominata nel 2017 European Airline of the Year da Aviation 100, una rinomata pubblicazione annuale che riconosce i migliori player dell'anno nel settore aerospaziale.