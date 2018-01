14 gennaio - Musica e risate per l’evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Megamark - Bari 14/01/2018 sul palco il comico Angelo Pintus e la Rimbamband



Appuntamento domenica 14 gennaio alle 18,30 al Teatro Team di Bari



Durante la serata presentati i vincitori del bando di concorso ‘Orizzonti solidali’ 2017:

oltre 250.000 euro per finanziare 15 progetti di solidarietà in Puglia



Musica e allegria saranno i protagonisti del consueto appuntamento con la solidarietà promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, in programma domenica alle 18.30 al Teatro Team di Bari che, tra numerose sorprese, vedrà alternarsi sul palco diversi artisti del buonumore. Anche quest’anno l’evento sarà l’occasione per presentare i vincitori di ‘Orizzonti solidali’, il bando rivolto al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione in collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Famila e Iperfamila e con il patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare.



Il comico e imitatore Angelo Pintus, noto per le sue partecipazioni televisive a Zelig e Colorado, allieterà il pubblico in sala con le sue gag tutte da ridere mentre la Rimbamband porterà sul palco la sua travolgente energia, tra buona musica e ilarità.



Giunto alla sua sesta edizione, il bando ‘Orizzonti solidali’ ha segnato nel 2017 un record, sia per quanto riguarda i progetti di natura sociale, culturale e ambientale ricevuti dalla Fondazione (ben 230), che per l’importo stanziato (254.800 euro) per finanziarne 15, tutti da realizzarsi in Puglia. Tra i progetti un servizio di sorveglianza sanitaria mobile per extra comunitari con dei medici a bordo di un camper, impianti di lombricoltura nelle scuole per insegnare ai bambini a trasformare gli scarti e i rifiuti in risorse, un laboratorio di produzione e confezionamento di ostie per dare un’opportunità di lavoro ai malati di Aids, un servizio di supporto sanitario di primo intervento e distribuzione farmaci ad anziani e bisognosi attraverso una moto-medica guidata da volontari con la passione per le due ruote.



Le donazioni per assistere allo spettacolo, verso il tutto esaurito, saranno interamente destinate a favore della settima edizione del bando ‘Orizzonti solidali’ che sarà presentata nel prossimo mese di marzo.



«La solidarietà riempie il cuore non solo di chi la riceve ma anche di chi la fa - spiega il cavalier Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark -. Quando doniamo non solo regaliamo amore, ma ne riceviamo moltissimo. Dal 2012, anno della prima edizione del bando ‘Orizzonti solidali’, ad oggi abbiamo premiato 62 iniziative con un finanziamento complessivo di oltre 900 mila euro. Questa serata rappresenta per noi l’evento più importante della Fondazione, durante il quale possiamo condividere con i nostri ospiti e con le associazioni vincitrici di ‘Orizzonti solidali’ i sogni che contribuiamo a realizzare, in un’unica grande emozione. Con il contributo dei nostri ospiti d’eccezione, Pintus e la Rimbamband regaleremo uno spettacolo esilarante e ricco di soprese».