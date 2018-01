[PHOTOGALLERY] Bari - Viaggio tra politica ed ecologia per gli studenti della “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri” 16/01/2018 Una giornata particolarmente istruttiva e interessante per gli alunni delle classi 1^M e 3^L della scuola secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”: ieri infatti si sono recati presso il Consiglio Regionale della Puglia, tra le prime scuole del 2018.

L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare i giovani all’esercizio della cittadinanza attiva, nonché alla conoscenza dei compiti, delle funzioni e dell’assetto organizzativo interno del Consiglio Regionale.

«Siamo fermamente convinti – ha dichiarato la Dirigente, Maria Teresa Natale - che sia nostro dovere, in quanto scuola, quello di sostenere la formazione dei futuri cittadini per far conoscere meglio la vita politica e sviluppare menti critiche che partecipano attivamente ai dibattiti che l’attualità presenta. Per questo abbiamo subito sposato l’idea di partecipare al bando regionale, che ha visto una convinta partecipazione di alunni e docenti, per un’occasione unica di osservare da vicino i meccanismi preziosi della democrazia».



La visita è stata guidata direttamente dal personale interno all’Ente Regione che, sulla base dell’esperienza diretta, ha potuti meglio trasmettere i principi ed i contenuti dell’azione legislativa, ma anche far conoscere il lavoro amministrativo che permette l’attuazione delle politiche regionali, sempre in continua evoluzione: gli alunni si sono così immedesimati nel ruolo di consiglieri, assessori e presidente del consiglio regionale, dibattendo ma divertendosi al tempo stesso, giocando a far "gli adulti". Hanno potuto usufruire inoltre di una breve disamina del portale telematico del Consiglio Regionale, al fine di rendere facilmente accessibile ai docenti ed ai ragazzi la conoscenza dell’attività consiliare e renderli consapevoli della disponibilità degli innovativi strumenti delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni per la comunicazione istituzionale e l’interazione con la P.A. da parte di ogni cittadino.



La giornata è poi proseguita con la visita alla Cittadella Mediterranea della Scienza, dove gli alunni hanno seguito il percorso e laboratorio “Dematerializziamoci Tour”, che si pongono l’obiettivo di sensibilizzare i giovani a un corretto utilizzo delle risorse naturali, aiutandoli a scoprire l’impatto che le nostre azioni hanno sul pianeta.



Da anni, ormai, la scuola “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri” è impegnata nello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, che coinvolgono gli studenti di tutte le classi, allo scopo di formare gli allievi come futuri cittadini responsabili e appassionati alla cosa pubblica. Tutto il corpo docente, nell’ottica dello sviluppo e del rafforzamento delle competenze di cittadinanza attiva, è sempre pronto a cogliere e cercare nuovi metodi e strumenti attraverso cui precorrere i tempi e proseguire in un iter di perfezionamento, ad oggi consolidatosi nella programmazione scolastica.