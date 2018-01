31 gennaio - "Geografie minime": il nuovo libro di Maria Pia Romano, alla Feltrinelli di Lecce 31/01/2018 Si intitola "Geografie minime" il nuovo libro di Maria Pia Romano, il Grillo editore, e sarà presentato per la prima volta a Lecce, mercoledì 31 gennaio alle 18,30 presso La Feltrinelli di via Templari 9. Dialogherà con l'autrice Mauro Marino.

"Geografie minime" è una raccolta di poesie e piccole prose, dedicata ai luoghi dell'anima. C'è il Salento con Gallipoli, Otranto, Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, c'è l'Alta Murgia con il Castello di Federico e Ruvo di Puglia, c'è il Sannio. Ci sono isole greche e mari d'inverno. Ci sono gli ulivi e le onde, le colline e gli abbracci mancati, l'amore che non conosce distanze. Ci sono paesaggi interiori e stagioni marine, perché col mare di lato tutta appare più semplice per la gente del Sud. Anche provare ad essere felici.



"Ci sono luoghi che sono poesia e ci sono poesie che diventano luoghi, per chi sa sentire. Per chi non sa mentire."