Bari - Radio Panetti: dal Diritto d’Autore al Diritto dei Giovani alla Comunicazione 18/01/2018 La webradio scolastica celebra i suoi primi 10 anni di attività e insieme a SIAE promuove un incontro a Palazzo di Città per discutere sui temi del Diritto d’Autore e del ruolo strategico della radio applicata all’educativo.



Sabato 20 gennaio 2018 alle ore 10.00 il sindaco di Bari Antonio Decaro e l’assessore con deleghe all’Istruzione Paola Romano riceveranno presso l’Aula del Consiglio Comunale di Bari, a Palazzo di Città, i Ragazzi di Radio Panetti che, con i loro insegnanti, presenteranno la radio dell’Istituto sponsorizzata da SIAE e il nuovo palinsesto.



All’evento interverranno:

•Anna Cammalleri, Direttore Generale dell’USR per la Puglia

•Giuseppina Lotito, Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di Bari-Ufficio III

•Stefania Ercolani, Direttore Ufficio Multimedialità della SIAE

•Letizia Carrera, Professoressa di Sociologia presso l’Università “Aldo Moro” di Bari

•Lucia Abbinante referente di Radio Kreattiva

•Eleonora Matteo, Dirigente Scolastica dell’IISS “Panetti Pitagora”

•Maria Raspatelli, Docente e corresponsabile di Radio Panetti

Modererà l’incontro Antonio Curci, docente e corresponsabile di Radio Panetti.



Radio Panetti è un modo diverso di fare scuola. Esso prevede la progettazione e costruzione di format radiofonici originali, i cui contenuti sono relativi alle materie previste nel curricolo scolastico, ma anche tematiche sociali, fra cui legalità e lotta non violenta alle mafie, inclusione, intercultura, rispetto dell’ambiente e della persona e attenzione al territorio attraverso l’approfondimento delle tradizioni culturali locali.



Attraverso Radio Panetti i ragazzi sviluppano conoscenza, sensibilità verso problematiche importanti e capacità di comunicazione che lo strumento radiofonico favorisce. Sono inoltre sviluppate le competenze tecnologiche e informatiche, oltre a quelle della scrittura creativa. Ogni programma, infatti, viene prima scritto e poi realizzato. All’interno del progetto vengono anche acquisite competenze relative alla fotografia, alle videoriprese e al montaggio. I ragazzi si abituano a lavorare in team e imparano a usare i social da protagonisti, piuttosto che da esibizionisti, come spesso accade alla loro età. Anche gli aspetti legati al web media marketing sono approfonditi. Ogni loro lavoro video, radiofonico e fotografico, è divulgato in rete secondo le più moderne tecniche di comunicazione social.



Oltre al Comune di Bari, anche la SIAE ha riconosciuto l’alto valore educativo, culturale e sociale del progetto Radio Panetti tanto da sponsorizzare l’iniziativa. SIAE si batte ogni giorno per la cultura della legalità e rispetto dei diritti degli Autori. Durante l’incontro si parlerà quindi anche di Diritto d’Autore e del valore della musica come mezzo di comunicazione fra i giovani per veicolare messaggi e culture positive.

Nella circostanza sarà presentata anche la collaborazione tra Radio Panetti e Radio Kreattiva, la radio finanziata dal Comune di Bari, sotto l’egida del Garante Nazionale per i Diritti dei Minori, che ha come finalità la lotta non violenta alle mafie.

Radio Panetti è una radio attiva 24 ore su 24 e trasmette musica, informazione e programmi. E’ possibile ascoltarla sul sito istituzionale dell’Istituto “Panetti Pitagora” all’indirizzo www.panettipitagora.gov.it o attraverso l’app disponibile sia su App Store sia si Google Play. Al termine dell’incontro, al quale prenderanno parte i Ragazzi di Radio Panetti e le loro famiglie, verrà presentato il nuovo palinsesto.