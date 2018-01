Gioa del Colle (Bari) - ARO BA5 - ECOTASSA GIŁ IN PICCHIATA. SI PASSA DA 25,82 EURO A 7,50 EURO PER TONNELLATA 18/01/2018 Navita srl fa il punto della situazione





Ecotassa giù in picchiata per il Comune di Gioia del Colle dove le percentuali di raccolta differenziata registrate a settembre e ottobre hanno fatto segnare un +5% rispetto al dato medio precedente. E così tra l'aumento della raccolta differenziata e l'integrazione della documentazione presentata in Regione Puglia per il calcolo dell'Ecotassa 2017 il Comune di Gioia del Colle è passato da 25,82 euro a 7,5 euro per tonnelltata.

I risultati sono stati ottenuti grazie al lavoro della Navita srl e dei suoi dipendenti che, nonostante il sistema a cassonetti stradali ancora distribuiti in città e alle molteplici iniziative propedeutiche all'avviamento del porta a porta, è riuscita ad intercettare in maniera differenziata cospicue quantità di rifiuti recuperabili conferiti dai cittadini.

A tale riguardo il cosiddetto fenomeno dello "svuota cantine" registrato anche a Gioia del Colle, come ovunque nelle settimane precedenti la data di eliminazione dei cassonetti stradali, è stato trasformato, grazie al lavoro del personale Navita srl, in preziosa opportunità per intercettare in maniera differenziata maggiori quantità di legno, ingombranti, carta, vetro, RAEE, metallo, e via dicendo, che rappresentano spesso la maggior parte di beni accumulati dai cittadini nei propri depositi.

In molti, conoscendo la partenza del porta a porta fissata il 1° novembre e quindi l'eliminazione dei cassonetti stradali, hanno infatti usufruito del servizio gratuito di ritiro a domicilio degli ingombranti o hanno scelto di conferire al centro di raccolta tutto il materiale, non più in utilizzo, per anni ammassato nei propri depositi.

In questo modo con il sostegno di larga parte della cittadinanza, Navita srl ha portato in pochi mesi il Comune capofila dell'Aro Ba5 a raggiungere una percentuale di RD del 65,21%.

Confrontando i dati registrati a dicembre 2016 con quelli di dicembre 2017 i rifiuti raccolti sono passati da 1.015.356,00 kg a 771.170,00 kg con una riduzione del 24,05% con una riduzione totale dei rifiuti indifferenziati del 63,34% con una riduzione procapite per abitante di circa 10kg di indifferenziata e un incremento della percentuale differenziata del 133,39%.

Sono inoltre in fase di risoluzione continua le criticità che sempre caratterizzano il passaggio dalla raccolta stradale a quella porta a porta e la comunità di Gioia del Colle dimostra di essere attenta e volenterosa. L'azienda ringrazia per questi motivi l'amministrazione comunale, il comando della Polizia Municipale e gli operatori che hanno scommesso insieme a lei sulla riuscita di questo sistema e che operano quotidianamente con impegno e dedizione per migliorare sempre più il servizio.

"La collaborazione pubblico - privato e il lavoro serio e puntuale come quello che stiamo portando avanti insieme sono la vera arma vincente del porta a porta - commenta Francesco Roca, amministratore unico della Navita srl -. Noi siamo convinti che questa città arriverà presto a risultati ancora più importanti e che i pochi che non vogliono adeguarsi al nuovo sistema e continuano ad abbandonare rifiuti nelle campagne prima o poi smetteranno e si allineeranno alla volontà comune, anche grazie alle sanzioni che vengono elevate da chi si occupa del controllo del territorio e all'esempio della maggioranza. Intanto naturalmente noi proseguiremo con le azioni di comunicazione, informazione e formazione. Siamo determinati a fare bene il nostro lavoro e siamo certi di poterlo fare ancora meglio con l'aiuto di tutti. I numeri lo stanno già dimostrando".