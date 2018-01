Chirurgia Pediatrica trasferita al “Vito Fazzi” di Lecce: accreditamento ok, già riattivati i ricoveri 20/01/2018 La Chirurgia Pediatrica già da ieri è attiva al “Vito Fazzi” di Lecce. Il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia ha infatti rilasciato l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale dell’Unità Operativa di Chirurgia nella nuova sede.

È in sostanza la conclusione dell’iter di trasferimento del reparto dall’Ospedale di Casarano e, con la riattivazione dei ricoveri, si completa anche il percorso più articolato legato alla nascita del Polo Pediatrico del Salento.