La Volley Magik Copertino chiude il girone d'andata con una vittoria contro il Cutrofiano 23/01/2018 La squadra di mister Quarta regola in tre set la Cutrofiano Volley e chiude al secondo posto guadagnando la qualificazione per la Coppa Puglia



Tra le mura amiche del Comprensivo "Giovanni Falcone", la Volley Magik Copertino si aggiudica anche l'ultima gara del girone di andata. Ad arrendersi alle ragazze di mister Quarta questa volta tocca a Cutrofiano Volley in poco più di un’ora di gioco. Con dodici vittorie in campionato la squadra gialloblu si piazza al secondo posto dietro la capolista Noci, unica squadra ad aver sconfitto le copertinesi.



Per fronteggiare la formazione avversaria, il tecnico Enrico Quarta sceglie la solita diagonale formata da capitan Greco e da Cavarra, Romano e Scupola in banda, Fanelli e Mighali al centro, Camposeo in seconda linea a difendere.



La Magik parte subito forte e rifila un parziale di 9-1 che costringe mister Perinelli a chiamare il primo time out. Le padroni di casa tengono alto il ritmo e con una sequenza positiva al servizio allungano sul 15-6 tant'è che il tecnico cutrofianese si gioca anche il secondo time out. La sospensione non dà gli effetti sperati e al rientro in campo la Magik mette a terra una serie di palloni vincenti per chiudere il gioco 25-14. Il copione della partita non cambia anche nei set successivi con le copertinesi che conducono costantemente il gioco e chiudono agevolmente 25-11. Il divario fra le due squadre appare abbastanza netto anche nel terzo set che si chiude 25-12.



«Sono soddisfatto della gara - ha dichiarato il coach Quarta - e di come la mia squadra ha interpretato un impegno sulla carta poco stimolante. Siamo stati ordinati nella gestione del muro-difesa concordato nel pre-gara, pazienti al servizio in modo tale da non limitare al massimo gli errori ed abili a variare i colpi d’attacco. Ho inoltre avuto buoni riscontri da parte delle atlete che sono entrate a partita in corso, ognuna di loro ha contribuito alla causa con attenzione e voglia di fare bene. Ora la nostra attenzione si sposta sulla Coppa Puglia. Studieremo con attenzione l’avversario per farci trovare pronti e carichi per questa prestigiosa manifestazione».



Chiuso il girone d’andata, in virtù del secondo posto in classifica, la Magik Copertino non osserverà la pausa come tutte le altre compagini ma prenderà parte ai quarti di finale di Coppa Puglia, competizione riservata alle migliori quattro formazioni dei due gironi. Il tabellone delle gare in programma il prossimo weekend prevede la sfida con Primadonna Volley Bari, terza classificata del girone A, al Comprensivo "Giovanni Falcone" di Copertino sabato 27 gennaio.