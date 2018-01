MONZA21, BARI21, MILANO21: VIA ALLE ISCRIZIONI PER LE MEZZE D'AUTUNNO FOLLOWYOURPASSION 23/01/2018 Aperte da quest’oggi le iscrizioni a tutte le gare della divisione running di FollowYourPassion.

Chi ama pianificare il proprio calendario, o, semplicemente, è un aficionado di queste manifestazioni, può, quindi, assicurarsi il pettorale per la Monza21 Half Marathon (16/9), Bari21 Half Marathon (28/10) e Milano21 Half Marathon (25/11).



Rispetto al solito, la Monza21 quest’anno si sposterà in avanti di una settimana e vivrà un prologo eccezionale con la 12H Cycling Marathon, l’epica prova endurance su due ruote che si correrà dal tramonto all’alba di sabato 15 settembre. Forte del successo e della “tradizione” di 15 edizioni, la gara podistica conferma tutto il suo DNA e, con le varie formule (30/21/10/5 km), conduce i runner dritti nel mito della velocità, sulla pista del mitico Autodromo e fra i percorsi dello splendido Parco.



La Bari21 ritorna dopo il sold out del 2017 (3.100 sulla start line). Il capoluogo pugliese ha fame di running e questa gara (21/10/5 km) si sta consolidando come la mezza di riferimento della stagione agonistica, per i runner baresi e di tutta la Puglia. Il percorso è eccezionale, tra il Lungomare e i luoghi più caratteristici della città.



Per finire la Milano21, che alla “prima” ha fatto subito registrare il sold out (oltre 6.500 al via), posizionandosi al quinto posto fra le mezze maratone d’Italia per numero di finisher. L’edizione 2018 riserverà novità soprattutto per ciò che riguarda i servizi ai runner, oltre ad affinamenti del percorso che tanto è piaciuto a chi ha preso parte all’edizione inaugurale. Una gara, insomma, sempre più veloce, sempre più smart. Proprio come la città che la ospita.



Sono, invece, già aperte da qualche giorno le iscrizioni per la Chia21 di domenica 29 aprile.

La prova rappresenterà il gran finale della Chia Sport Week, triplete di eventi agonistici che porteranno nel Sud Sardegna la community degli appassionati degli sport endurance, per quello che, per molti, sarà l’avvio della stagione.

In programma nei giorni precedenti la manifestazione podistica, l’inedita Chia Sardinia Granfondo (25./4) e il Chia Sardinia Triathlon (28/4), il 70,3 sul percorso più bello del mondo a giudizio del mitico Jan Frodeno, Campione del Mondo Ironman 2015 e 2016.

Si corre, si pedala, si nuota nello scenario eccezionale della baia di Chia, circondati dalla potenza della natura in fiore della primavera in Sardegna, con il canto dei fenicotteri rosa che abitano dell’oasi naturale sfiorata dai percorsi di gara a far da colonna sonora alle imprese sportive. Il tutto unito all’eccellente livello di ospitalità del Chia Laguna resort che ha studiato un’offerta speciale dedicata agli sportivi.