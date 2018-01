Nasce Casa Materdomini: si inaugura la Palestra dell'IISS "Consoli-Pinto"Castellana (Bari) - volley - 26/01/2018 È in programma domenica 28 gennaio 2018, alle ore 9.30, in via Rosatella 7 a Castellana Grotte, l’inaugurazione della nuova palestra scolastica dell’Istituto alberghiero e tecnico economico “Consoli-Pinto” di Castellana Grotte.

A seguito di una specifica convenzione sottoscritta tra il prestigioso istituto scolastico castellanese e la Materdominivolley.it, nasce così Casa Materdomini, ovvero la nuova casa dell'Accademia del volley giovanile di Puglia. La Palestra “Consoli-Pinto”, infatti, sarà sede degli allenamenti e delle gare ufficiali della formazione di serie B della Materdomini e di tutte le squadre giovanili, luogo in cui cresceranno e giocheranno i giovani talenti della pallavolo pugliese.

La palestra, che rappresenta una forte spinta alla crescita della scuola che ha voluto creare così una sinergia tra l’attività giovanile delle squadre e l’attività didattica, è perfettamente attrezzata per ospitare gare di pallavolo con manto e rete regolamentari e gradinata da 100 posti.

L’inaugurazione si tiene nella penultima domenica di Open Days dell’IISS Consoli-Pinto e in contemporanea alla Final Four della Coppa Italia 2018 di volley maschile al PalaFlorio di Bari (evento in cui docenti, studenti e personale ATA dell’istituto Alberghiero di Castellana saranno protagonisti, per tutto il weekend, con la preparazione dell’open buffet per la Tribuna Vip).

All’inaugurazione della palestra interverranno Giuseppe Vernì dirigente dell’IISS “Consoli-Pinto”, il sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, Giuseppina Lotito dirigente dell’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico regionale pugliese, Antonio Decaro sindaco della Città Metropolitana di Bari e presidente di Anci, il consigliere regionale Marco Lacarra, Michele Miccolis presidente della Materdominivolley.it, Bruno Cattaneo presidente Fipav, Giuseppe Manfredi vice presidente Fipav, Massimo Righi amministratore delegato Lega Pallavolo Serie A, i dirigenti, i tecnici e i giocatori della prima squadra (serie A2) e tutti i tecnici e i giocatori dell'Accademia del Volley Giovanile di Puglia della Materdominivolley.it.