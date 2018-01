Bari - Presentazione del progetto SAVE - Supporting Actions for Victims of crime 27/01/2018 SAVE è l'acronimo di "Supporting Actions for Victims of crime” ed è il nome dato ad un rivoluzionario progetto - approvato e finanziato dalla Commissione Europea - dall'ambizioso obiettivo di delineare un modello di “Servizio di aiuto alle vittime di reato” sostenibile e trasferibile sia per il contesto nazionale che per gli altri paesi europei, in linea con i principi espressi nella Direttiva 29/EU/2012 e con gli obblighi previsti per tutti gli stati membri, nonché sperimentarne l'attuazione in Italia.

Bari, rappresentata dalla Cooperativa Sociale CRISI e da una articolata rete di partner locali, è chiamata a rivestire un ruolo centrale in questa progettazione, essendo sede dell'ente capofila del progetto, che avrà il compito di attuare il test pilota di sperimentazione del Servizio di aiuto alle vittime, con l'auspicio di radicare sul territorio regionale un presidio stabile, grazie all'impegno delle istituzioni e degli organismi giudiziari territoriali.



Alla conferenza stampa partecipano ed intervengono il presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari dott. Riccardo Greco e la dott.ssa Anna Coppola De Vanna, presidente della Cooperativa CRISI.



La conferenza stampa coincide con la conclusione della prima fase delle attività progettuali che ha visto tutti i partner impegnati nella ricerca sulle migliori prassi in Europa e sul confronto tra le stesse, nonché sulla legislazione europea e nazionale (con particolare riguardo allo stato dell'arte relativamente alla applicazione della Direttiva 29/EU/2012).

Nei giorni successivi si terrà a Bari il primo meeting internazionale tra i partner sopra citati, in occasione del quale saranno raccolti i risultati di questa prima fase delle attività.



Partner del progetto:

Cooperativa CRISI S.c.ar.l. Onlus (Capofila del progetto). Nasce a Bari nel 1989 e grazie al suo impegno sul territorio, diviene uno dei principali centri di mediazione italiana. Centro di formazione alla mediazione e alla gestione dei conflitti secondo il Modello Mediterraneo. Nel 1996 ha istituito il primo Ufficio di mediazione civile e penale in Italia, nato da protocolli d'intesa tra la Regione Puglia, l'Amministrazione Provinciale e il Comune di Bari, la Procura Minorile e il Tribunale per i Minorenni di Bari, il Centro Giustizia Minorile ed il Tribunale di Sorveglianza. Nell'anno 2000 ha sottoscritto l'atto costitutivo dell'European Forum for Restorative Justice a Leuven, in Belgio, con le finalità di studio, approfondimento e ricerca in ordine alle esperienze dei vari paesi nel settore penale.

“Antigone”, associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale (Italia) Associazione politico-culturale, nata alla fine degli anni ’80, cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale. In particolare Antigone promuove elaborazioni e dibattiti sul modello di legalità penale e processuale del nostro Paese e sulla sua evoluzione; raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria, sia come lettura costante del rapporto tra norma e attuazione, sia come base informativa per la sensibilizzazione sociale al problema del carcere anche attraverso l'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione; cura la predisposizione di proposte di legge e la definizione di eventuali linee emendative di proposte in corso di approvazione; promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione su temi o aspetti particolari, comunque attinenti all’innalzamento del modello di civiltà giuridica del nostro Paese, anche attraverso la pubblicazione del quadrimestraleAntigone.

A Buon Diritto. Associazione per le libertà nasce nel giugno del 2001 allo scopo di promuovere alcune questioni di grande rilievo pubblico, relative all'esercizio di diritti riconosciuti dal nostro ordinamento ma non adeguatamente tutelati, o il cui riconoscimento viene messo in mora o contrastato o ritardato nei fatti. L’ Associazione opera per diffondere presso l’opinione pubblica tali questioni e per contribuire a proiettarle sulla sfera politico-parlamentare, al fine di perseguire effetti sul piano dell’attività normativa e su quello degli orientamenti collettivi. A Buon Diritto dedica grande attenzione ai temi dell’immigrazione, della privazione della libertà, del fine vita e della libertà terapeutica.

“Animam viventem” Associazione no-profit (Portogallo), mira a promuovere il benessere delle persone, intervenendo a livello psicosociale ed educativo.Utilizza un approccio basato su una visione globale, su una serie di strategie e interventi che mirano a sviluppare le competenze necessarie per il benessere psicologico, sociale ed educativo della persona. Promuove uno sviluppo sociale equilibrato e sostenibile, sviluppa progetti e azioni di interesse locale proiettandoli in una dimensione europea.L’associazione fa parte del social Network di Cascais, una struttura che integra più di cento entità locali, pubbliche e private, con responsabilità nell’ambito dello sviluppo sociale locale, promuovendo il lavoro di partenariato e la qualificazione dell’intervento sociale della comunità.

“Misit” Associazione di mediazione dei conflitti (Romania) mira a migliorare la qualità della vita delle persone a rischio offrendo servizi di mediazione, consulenza legale, servizi sociali di base, consulenza psicologica e servizi per la protezione dell’ambiente.Promuove i valori della, solidarietà, trasparenza e professionalità. Per adempiere a questa missione, sviluppa programmi informativi per risolvere eventuali controversie giudiziarie o extra giudiziarie attraverso attività di mediazione;programmi di prevenzione in materia di violenza domestica, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, migrazione illegale e sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia di protezione ambientale.

Altri parner sostenitori:

Il Dott. Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, che ospita la conferenza stampa; la Dott.ssa Francesca Bottalico, Assessora al Welfare del Comune di Bari; il Dott. Piero Rossi, Garante Regionale dei detenuti e delle persone sottoposte a restrizione della libertà; il Dott. Ludovico Abbaticchio, Garante Regionale dei Diritti dei Minori; il Dott. Giuseppe Centomani, Direttore del Centro Giustizia Minorile; il Dott. Carmelo Cantone, Direttore del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.