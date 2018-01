Il Giovinazzo C5 punta a confermarsi a Campobasso, sul campo del Cus Molise 27/01/2018 COMUNICATO STAMPA 27 GENNAIO 2018



Chiereghin avvisa i suoi: «Servirà una gara di alto livello»







Imponente 7-4 in rimonta al Futsal Altamura nell'ultima partita, ora il Giovinazzo C5 vuole

confermarsi anche nella trasferta di Campobasso, sul rettangolo di gioco del Cln Cus Molise, in programma sabato pomeriggio alle ore 16.00. In uno scontro tra due squadre con in palio fiches importanti da giocare sul tavolo dei play-off per il salto in serie A2. Sfida presentata così da Roberto Chiereghin: «Sarà una partita molto difficile perché il Cln Cus Molise è una squadra sicuramente attrezzata per fare un campionato di vertice, con un team di primissimo livello – ha dichiarato l'allenatore dei biancoverdi -. Ma la gara di Campobasso è resa ancora più difficile dalla loro posizione in classifica: i molisani, infatti, non stanno disputando un campionato in linea con le proprie ambizioni estive, hanno tre punti in meno rispetto a noi ed ora sono pure reduci dalla sconfitta di Ruvo di Puglia. Avranno sicuramente il dente avvelenato, dovremo andare lì con un piglio forte e fare una partita di altissimo livello. Per imporre il nostro ritmo, il nostro gioco e per tirare fuori una prestazione d'alta qualità servirà una partita di grande sacrificio, di corsa e di lotta sino all’ultima sirena e la voglia di fare risultato ad ogni costo». In Molise non ci saranno lo squalificato Depalma (fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione di sette giorni fa con il Futsal Altamura, nda) e Di Capua, influenzato.