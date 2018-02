Bari - NAVICELLI ROWING MARATHON DI PISA, PROVE TECNICHE DI CRESCITA PER IL CC BARION 01/02/2018 Buoni i riscontri dei quattro equipaggi alla classica remiera di Gran Fondo di Pisa



C'era anche il Circolo Canottieri Barion alla Navicelli Rowing Marathon di Pisa, classica remiera di Gran Fondo che assegnava i primi titoli italiani di canottaggio del 2018. Sul Canale dei Navicelli, spazio alle specialità del doppio e del quattro senza: sulla distanza dei 6000 metri, in gara anche quattro equipaggi del circolo barese di molo San Nicola, tutti nel doppio.

Tempi alla mano, incoraggiante 9° posto per Cristina Fiore ed Ilaria Bovio, nella categoria Ragazze. Un ottimo punto di partenza per i prossimi appuntamenti, se si considera il numero di iscritti, 29, e soprattutto la classifica cortissima, con le classificate fra 3° e 9° posto racchiuse in appena 10 secondi.

Da accogliere con soddisfazione anche il 17° posto (su 50 partecipanti) ottenuto nel doppio Ragazzi da Raffaele Barile e Giuseppe Bellomo, quest'ultimo al primo anno nella categoria e al debutto nella squadra agonistica.

Nei Pesi Leggeri, 10° piazzamento per Michele D'Alessandro e Luigi Dolce, che hanno gareggiato in una categoria superiore rispetto a quella di naturale appartenenza: confortante, in ogni caso, il riscontro cronometrico rispetto ad equipaggi delle loro stesse caratteristiche.

Fra gli Under 23, infine, 19° posto per Valerio Passantino e Valerio Buono, senz'altro penalizzati alla partenza da lunga attesa in barca (quattro ore), a causa di un guasto tecnico che non ha consentito loro di partire con il proprio gruppo.

Ad accompagnare i ragazzi del Circolo Canottieri Barion, i tecnici Sabino Bellomo ed Alessandro Dironzo, decisamente soddisfatti per la dimostrazione di competitività offerta dai propri atleti: “Al di là dei risultati – osserva Bellomo – abbiamo riscontrato che la dura preparazione invernale, ancora in corso, sta permettendo di confrontarci ad armi pari con gli equipaggi di tutta Italia. Siamo certi che questi duri allenamenti ci consentiranno di ben figurare prima ai meeting e poi ai campionati italiani, sulle distanze olimpiche”.

La preparazione proseguirà con sedute specifiche nel fine settimana, con incrocio di canottieri da tutta la Puglia. Di lì a pochi giorni si partirà per Torino per la regata internazionale di fondo “D'Inverno sul Po”, in programma il 10 e l'11 febbraio.