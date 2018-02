Chef Antonio De Rosa Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Bari – Premiate le eccellenze pugliese del settore turistico - gastronomico al Galà ‘Premio Puglia a Tavola’ 04/02/2018 Essere trasportati nell’antica Roma Imperiale attraverso il senso del gusto.



Questo è stato l’arduo compito dell’istituto alberghiero Armando Perotti di Bari, che in occasione della VI edizione del ‘Premio Puglia a Tavola 2018’ ha proposto ai circa 200 commensali, un menù con ricette giunte fino ai nostri giorni, tratti dal De Re Coquinaria, una raccolta in dieci volumi del gastronomo e letterato Marco Gavio Apicio, considerata la principale fonte sulla cucina del periodo romana.



La VI edizione del Premio “Puglia a tavola” svoltasi come consuetudine presso l’istituto professionale Perotti di Bari, che assieme alla Fondazione Nikolaos, ha organizzato l’evento, per premiare le eccellenze nostrane sia nell’ambito gastronomico che del settore del turismo, che si sono distinti negli ultimi anni.



Gli allievi dell’IPSSAR Perotti guidati dallo chef e docente Antonio De Rosa hanno usato prodotti tipici della terra pugliese -regione ampiamente attraversata dalla via Appia Traiana, una delle principali arterie commerciali del periodo imperiale - servite grazie al contributo di aziende locali come Pastificio Cardone, Caseificio Laera, Siciliani Spa, Acqua Orsini e Associazione Puglia in Rosé, Coldiretti Puglia, Associazione Panificatori Pugliesi, SO.ME.D, Caggianelli Food Service, Eddycart, Intelletto Fruit, Idro Alimentari srl, Gruppo Marr, Ceramiche Maioliche Pugliesi di Vito Pugliese.



La serata, presentata dalla giornalista Antonella Millarte, è stata occasione per l’assegnazione degli annuali Premi “Puglia a Tavola”, prestigiosi riconoscimenti rivolti ai ristoratori pugliesi che nell’ultimo anno di sono particolarmente distinti per la valorizzazione del territorio attraverso la buona cucina.



Premiati, quest’anno, le Chef Dora e Antonella Ricci, del ristorante “Al Fornello da Ricci”di Ceglie Messapica, Chef Gegè Mangano del ristorante “Li Jalantuùmene” di Monte Sant’Angelo e Chef Donato Micaletto, responsabile dell’Associazione Cuochi di Lecce. Speciali riconoscimenti sono stati inoltre assegnati al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Cammalleri, al presidente dell’Unione Regionale Cuochi, Michele D’Agostino, alla responsabile dell’Associazione Culturale e scuola di cucina “DireFareGustare”, Mara Battista e alla nutrizionista e docente dell’Istituto Alberghiero “A. Perotti” di Bari, Rosa Lenoci.



Una serata di convivialità e di celebrazione della cucina “made in Puglia”, ha preso parte il Sindaco si Bari, Antonio Decaro, insieme ai rappresentanti di Regione Puglia, Città Metropolitana e Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Autorità Portuale del Levante, Corpo Consolare di Puglia e Basilicata, Accademia delle Belle Arti di Bari, Apulia Film Commission e tantissimi altri ospiti chiamati a gustare, per una sera, l’autentico sapore di Puglia.



La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di natura culturale, artistica ed enogastronomica.



In un mondo culinario dove si rincorrono i sapori etnici ed innovativi, proporre la centralità dei nostri prodotti legati al passato è certamente un evento riformista. Così si è potuto assaporare l’orzo mantecato alla burrata, le orecchiette di grano bruciato con vellutata di lattughe ed erbe aromatiche con polpettine di pane, cacio e uova. Un secondo gustoso sono state le costolette di agnello con salse di datteri e mandorle mentre. II dulcis in fundo ha visto un trittico composto da uno sgonfiotto farcito con pure di ceci al miele di lavanda, mela annurca infornata e Pan Vinesco con una salsa allo zafferano. Anna DeMarzo