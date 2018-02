20 febbraio - La Compagnia “InScena” di Corrado Abbati presenta GIGI' Innamorarsi a Parigi a Lecce 20/02/2018 48^ Stagione Concertistica

2017-2018





Martedì 20 Febbraio 2018



Ore 20,45





La Compagnia “InScena” di Corrado Abbati



presenta



GIGI'

Innamorarsi a Parigi





11° Concerto in abbonamento





TEATRO APOLLO

Via Trinchese – LECCE

COMUNICATO STAMPA

Martedì 20 Febbraio, al Teatro Apollo di Lecce, va in scena una grande favola senza tempo: Gigì (Innamorarsi a Parigi). Il musical, firmato dalla Compagnia “Inscena” di Corrado Abbati, è uno degli eventi clou della 48^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina.



A sessant'anni dalla sua nascita (1958) Gigì (Innamorarsi a Parigi), il musical che tuttora incanta il pubblico di Broadway, torna finalmente in Italia, e per la prima volta nella sua versione originale.

Attraverso brani raffinati, gradevoli, allegri e mai banali, il musical ci riporta indietro alle atmosfere parigine dei primi anni del Novecento.



In quella Parigi vive infatti, e nonostante qualche annetto si diverte ancora, il gentiluomo Honoré Lachaille, fido consigliere del suo ricco e raffinato nipote Gaston che, annoiato dalla vita, dal lusso, dalle tante donne, passa molto del suo tempo a casa di madame Alvarez, da lui chiamata affettuosamente "Mamita", con la quale vive la nipote Gilberte soprannominata Gigì, una spensierata e precoce adolescente.



Mamita, sempre molto protettiva e attenta verso la ragazza, seguendo la tradizione di famiglia, manda Gigì dalla raffinata sorella Alicia per essere educata come cortigiana e farle imparare le buone maniere. Per zia Alicia l'amore e la ricchezza sono una sicurezza per il futuro della nipote Gigì.

La ragazza inizialmente non capisce perché le viene fatto imparare tutto questo ed è impacciata e disinteressata. Le piace di più passare il suo tempo giocando a carte con Gaston che, battuto, deve mantenere la promessa di portare la ragazza e la nonna al mare. Una volta al mare Gigì e Gaston passano molto tempo insieme mentre Honoré e Mamita ricordano dolcemente i loro tempi passati quando erano fidanzati.

Ritornati dalla breve vacanza Gigì riprende la sua vita infelice dalla zia. Un giorno Gaston, vedendo Gigì elegantissima con un meraviglioso abito che ne fa una signora, la prende in giro dicendole che così vestita è solo ridicola e se ne va in malo modo, salvo poi ritornare e chiedere a Gigì di andare con lui a prendere un thè per farsi perdonare, ma Mamita non è d'accordo. Infatti quell'atto potrebbe danneggiare la reputazione futura di Gigì. Gaston perciò vaga infuriato per le strade di Parigi e, rendendosi conto di essersi innamorato perdutamente di Gigì, torna da lei e le chiede di sposarlo promettendole una vita piena di agi e di lusso. Gigì in un primo tempo rifiuta, ma poi, rendendosi conto che vivrebbe una vita infelice senza di lui, perché innamorata anch'essa, alla fine accetta. La storia potrebbe forse essere finita, ma...



Prevendite disponibili presso la Camerata Musicale Salentina, il Castello Carlo V ed online e nei punti vendita del circuito Bookingshow.



