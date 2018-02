Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Gravina in Puglia (Bari) - Inaugurato l’anno scolastico di Sò, scuola dell’olio extravergine d’oliva, al Frantoio Raguso 10/02/2018 Elevata la presenza per l’inaugurazione dell’anno accademico di “Sò”, scuola dell’olio extravergine d’oliva, tenutasi al Frantoio Raguso il cui Ceo, Antonio Raguso, ne è stato promotore.



La scuola, già sperimentata nel centro Italia, giunge finalmente nel Meridione e Antonio Raguso spiega il perchè del nome Sò -in verità sarebbe stato più opportuno chiamare la scuola “So di non sapere”, a dimostrazione di come molte volte si diano per scontate nozioni che alla fine dei conti si rivelano errate, ma essendo un nome un po troppo lungo per una scuola ecco che è venuto incontro il nome “Sò”- quell’accento quasi provocatorio che va a marcare la conoscenza approfondita di un alimento da sempre presente sulle nostre tavole, ma non giustamente apprezzato.



“E’ un’iniziativa pioniera, ma non esclusiva – ci tiene a sottolineare il Ceo- che parte dal Frantoio Raguso e che grazie alla collaborazione di docenti universitari ed esperti assaggiatori d’olio punta a dare una visione a tutto tondo del mondo dell’olio”



Tra i vari docenti v’è non di meno anche lo chef stellato Michelin, Felice Sgarra, il quale marca il concetto che nella scuola non vi sarà uno studio solo teorico dell’ulivo e del suo prodotto, ma lo si analizzerà anche sensorialmente durante apposite degustazioni mirate ed analisi sensoriali sotto la guida degli esperti in modo tale da carpire le caratteristiche delle diverse cultivar, perché non esiste l’olio d’oliva, ma gli oli d’oliva.



A supervisionare gli assaggi degli oli insieme ai vari esperti il capo panel della camera di commercio di Bari, Nicola Perrucci.



“Compito del panel e del capo panel – spiega il professor Perrucci – è quello di riconoscere la qualità dell’olio e quindi denominarlo merceologicamente come extravergine, vergine o lampante, ma allo stesso tempo il gruppo panel si assume la responsabilità di decidere se quel determinato prodotto può essere immesso sul mercato con quella denominazione; inoltre hanno anche il dovere di indirizzare i produttori ad abbandonare una visione errata quanto antiquata della produzione dell’olio, per far sì che anche il piccolo produttore sia in grado di fornire un prodotto di qualità e salutare”.



La scuola sarà indirizzata sia ai produttori che vogliono migliorarsi che a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del prodotto, infatti si spera che siano proprio i consumatori i principali studenti, così che possono orientarsi al meglio anche sulla scelta sugli scaffali.



A seguire l’intervento del presidente nazionale della LILT, il prof. Francesco Schittulli, il quale dopo un breve introduzione di come l’olivo sin dai tempi antichi sia stato un simbolo importante, spiega che ora l’olivo è diventato un simbolo per la lotta e la prevenzione contro il tumore, grazie alle sue proprietà organolettiche e chimiche, ma solo quando si parla di olio extravergine di qualità; infatti spiega che già in alcune parti del mondo ci sono terapie che puntano a combattere il cancro con la dieta mediterranea ed in particolar modo con l’uso dell’olio d’oliva.



A questo argomento si collega il dott. Felice Ungaro, rappresentante del progetto Apulian Life Style, un progetto indirizzato alla salute del consumatore attraverso la sana alimentazione, che ben volentieri si aggrega alla scuola Sò, spiegando come sia essenziale la formazione di nuove sedi d’informazione per la prevenzione delle malattie attraverso la dieta mediterranea. “Molti dei prodotti alimentari che noi adoperiamo nella nostra cucina sono nutraceutici, il che vuol dire che se usati correttamente e di qualità sono equiparabili all’assunzione di medicinali”.



Ultima ad intervenire è la professoressa Maria Lisa Clodoveo, docente e ricercatrice del dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’università di Bari Aldo Moro, la quale ci tiene ad aggiungere che la scuola avrà tra i vari obbiettivi già detti anche quello di dare il giusto valore al prodotto anche dal punto di vista economico, “perché risparmiare su prodotti alimentari di qualità può non essere salutare poi per il nostro corpo, e il consumatore deve comprendere che dietro al prodotto finito v’è dietro tutta una serie di passaggi che hanno dei costi, dal prodottore, al frantoio, al confezionamento, al trasporto; quindi la scelta del prodotto non deve essere condizionata del prezzo o dall’etichetta, ma bisogna tener conto della provenienza e delle caratteristiche, bisogna dare maggior valore al prodotto made in italy.



L’olio è si un condimento, ma da solo è capace di dare tante sfaccettature aromatiche ad un piatto, ed ogni cultivar d’oliva darà ad ogni olio dei sapori e delle caratteristiche differenti di cui il consumatore deve anche tener conto, già esiste una carta degli oli, ma questa non deve essere un punto d’arrivo, bensì un punto d’inizio per la divulgazione”.



Un’altra iniziativa si chiamerà “Olio è linfa di vita” che, dando continuità ad un progetto avviato lo scorso anno da Cosmo Mario Andriani- fotografo professionista e testimonial Olympus Italia e Sigma Italia-, punterà a tradurre in immagini la molteplicità degli aspetti benefici che l’olio d’oliva assume nella quotidianità. Roberto Magnani