18 febbraio - Cheryl Porter "La Mia Mina" Omaggio a Mia Martini e Mina - Barletta 18/02/2018 In concerto con l'Orchestra Terra 'Otranto

presso il Teatro Curci di Barletta per la 34.ma Stagione dell'Associazione G. Curci



Sarà a Barletta , domenica 18 febbraio, alle ore 18,30 , nella splendida cornice del Teatro Curci , nell'ambito della 34.ma Stagione Concertistica dell'Associazione Cultura e Musica "G. Curci", la famosa cantante americana : Cheryl Porter, con un attesissimo concerto dal titolo : "La Mia Mina" Omaggio a Mia Martini e Mina.

La famosissima artista, presenterà il suo ultimo lavoro discografico interamente dedicato alle due più grandi interpreti della canzone italiana: Mina e Mia Martini.

Salirà sul palco accompagnata dall’Orchestra Terra d’Otranto diretta dal m° Antonio Palazzo che ha curato e scritto gli arrangiamenti dell’intero progetto discografico e dal m° Aquilino De Luca al Pianoforte.

Cheryl Porter è una cantante americana caratterizzata dall’ampio spettro di capacità vocali e dalla sofisticata miscela di Spirituals, Classica, Jazz e Gospel , un artista di grande talento che,si è imposta su tutti i più famosi palcoscenici del mondo, molti ricorderanno la sua spettacolare esibizione durante il matrimonio di Luciano Pavarotti.

Quest’anno ha partecipato insieme al suo coro Gospel Halleluya Gospel Singer al Programma “Natale in Vaticano” trasmesso su Canale5 il 23 Dicembre esibendosi per il Papa Francesco nelle sala del Vaticano.

Ha studiato da giovane canto lirico presso la prestigiosa Nothern Illinois University per poi interpretare negli Usa i ruoli di soprano nelle opere di Puccini, Rossini, e Verdi; in seguito ha riscoperto le origini della musica americana, dal jazz al gospel fino allo spirituals incidendo oltre 40 Cd e tenendo innumerevoli concerti.



Naturalizzata italiana per amore, ha sposato un nostro connazionale, si è poi innamorata della musica italiana dedicandole anni di studio. In particolare, con la sua intensa voce black canta le indimenticabili canzoni di Mina e Mia Martini, due cantanti che hanno, più di altre, trovato un posto nel cuore e nei ricordi degli italiani.

Ha cosi realizzato La Mia Mina , un vero e proprio progetto musicale che Cheryl Porter e il m° Antonio Palazzo portano avanti ormai da anni.

Le intramontabili canzoni di Mina da Grande grande, Insieme , E se domani, La voce del Silenzio e altre ancora ,fino a quelle della grande e indimenticata Mia Martini , Almeno tu nell’universo, Notturno, Gli uomini non cambiano etc…

Ma Cheryl Porter in questo concerto non dimentica le sue origini americane eseguendo brani di autori importanti come Ray Charles , Elthon John e altri ancora...

Ad accompagnarla l’Orchestra Ritmico -Sinfonica Terra D’Otranto formata da circa 27 elementi con un palmares artistico di grande spessore. Si è infatti esibita con grandi artisti quali Lucio Dalla, M.Ranieri, Andrea Bocelli, Ron, Renzo Arbore, Dionne Warwick , Pooh e tanti altri ancora, su Rai Uno dal Teatro Ariston di Sanremo.