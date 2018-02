CORIGLIANO D'OTRANTO (Lecce) ALLA BIT DI MILANO PER PROMUOVERE I COMUNI BANDIERA ARANCIONE 12/02/2018 Il Comune di Corigliano d’Otranto, insieme ad altri 13 comuni pugliesi insigniti della Bandiera Arancione da parte del Touring Club, sarà presente all'annuale appuntamento della BIT-Borsa Internazionale del Turismo che si tiene in questi giorni a Milano.

In rappresentanza dell’area salentina la Sindaca Dina Manti interverrà, martedì 13 febbraio, alla conferenza di presentazione dei Comuni Bandiera Arancione che si terrà alle 13.00 presso lo stand della Regione Puglia e Pugliapromozione; nel corso dell'incontro - condotto dal Touring Club e che vedrà la partecipazione dell’Assessora all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia Loredana Capone e del Dirigente Regionale del Turismo - saranno illustrate le tre aree “geo-tematiche” pugliesi: il Salento, i Monti Dauni e la Valle d’Itria.

“La strada verso il futuro passa dalla nostra storia, dal nostro incredibile patrimonio di tradizioni" commenta la Prima cittadina "il turista che arriva nel Salento scopre un’atmosfera che altrove non si trova, perché la Taranta, la musica, il cibo, i riti, le luminarie e i fuochi delle feste, le Focare, le rievocazioni medioevali, sono l'essenza della nostra terra. Nella società dell’istantaneo proponiamo la memoria. Così ridiamo il senso alle parole, alle emozioni, ai sentimenti, alle persone, alla vita vera. Qui il visitatore è accolto come in una famiglia, in un luogo dove anche la filosofia è semplice come una ricetta, perché ci sono posti in cui basta poco, davvero poco, per essere felici”.



La collaborazione tra i tredici comuni pugliesi (Corigliano d'Otranto, Specchia, Oria, Alberona, Locorotondo, Troia, Cisternino, Bovino, Alberobello, Rocchetta Sant'Antonio, Orsara di Puglia, Sant'Agata di Puglia, Pietramontecorvino) è nata dopo la cerimonia di consegna delle Bandiere Arancioni che si è svolta a Genova lo scorso 22 gennaio, da qui è partita la volontà di avviare una rete per promuovere uteriormente il turismo in tutta la regione.