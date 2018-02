[PHOTOGALLERY] Lecce - Velostazione, approvato il progetto definitivo 12/02/2018 È stato approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo per la realizzazione della Velostazione della Città di Lecce. Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile comunale in via Codacci Pisanelli a ridosso della stazione ferroviaria, in particolare di quello che sarà il futuro ingresso della stazione dopo i lavoro di ribaltamento, ed è stato presentato alla Regione Puglia per l'ammissione a finanziamento.



La nuova Velostazione della città di Lecce sarà realizzata con l'impiego di risorse per 320mila euro, dei quali 50mila euro a carico del bilancio comunale. 270mila euro dovrebbero venire da fondi del P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020, asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, Azione 4.4 “Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”.



Nella stessa delibera, la giunta ha stabilito che la gestione della velostazione sarà affidata ad una cooperativa sociale, individuata tramite avviso pubblico. La cooperativa dovrà espletare tutte le attività di deposito, noleggio, e manutenzione delle biciclette sul territorio comunale di Lecce per un periodo minimo non inferiore a 5 anni.