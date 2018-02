18 febbraio - TrumpAdvisor Donald e Pinuccio in viaggio per il Sud Italia e A mandolin journey - Foggia 18/02/2018 Domenica 18 febbraio 2018 ore 18.00

Foggia, Teatro “U. Giordano”



CONVERSAZIONE

TrumpAdvisor

Donald e Pinuccio in viaggio per il Sud Italia

con Alessio Giannone, in arte Pinuccio



A mandolin journey

Carlo Aonzo Trio

Carlo Aonzo, mandolino

Lorenzo Piccone, chitarra

Luciano Puppo, contrabbasso



PROGRAMMA

Tradizionale: Polke

G. Puccini: O Mio Babbino Caro

AA.VV.: Old Italian Swing Medley

A Zonzo - Camminando Sotto la Pioggia

Mille Lire al Mese

R. Calace: Mazurka

J. Colombo, T. Murena: Indifference

J. Do Bandolim: Receita de Samba

AA.VV.: Latin Suite

Assanhado - Tico Tico - André de Sapato Novo

Z. M. Bickford: Splitting It Up

S. Jones: Says You

D. Grisman: 16/16

C. Aonzo: Ali For Flying

F. Bongusto, R. Carosone: Spaghetti in America

Spaghetti a Detroit - Tu vuo’ fa’ l'Americano

A. Vivaldi: Vivaldi in New York

da “Le Quattro Stagioni”: Estate, Adagio - Presto

Kenneth C. “Jethro” Burns: Jethro's Suite

Reuben Sandwich - Rip Off - Jethro's Tune









Note d’ascolto

«Faccio il faccendiere e da quando mi sono sposato sono entrato nelle grazie di mia suocera; lei mi ha messo in contatto con i potenti del mondo». E allora Pinuccio, nome d’arte di Alessio Giannone, li contatta telefonicamente senza farsi troppi problemi. «Pronto. Pinuccio sono» è il suo tormentone. Finché un giorno riceve una telefonata: «I’m Donald».

Il titolo è già tutto un programma. TrumpAdvisor (Mondadori, 2017) è il racconto di un viaggio surreale ed esilarante, che Pinuccio immagina di percorrere con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in compagnia della imperturbabile moglie Melania, e di Sabino, fido aiutante del comico pugliese. Il viaggio, a bordo di una fiammante Fiat Ritmo, attraversa la Puglia e la Calabria alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, ma anche delle sue infinite contraddizioni. Nel corso del viaggio l’improbabile gruppo incontra tanti personaggi del mondo della politica e dello spettacolo, da Rosy Bindi a Di Battista, da Vendola a Salvini, passando per Albano, Barbara D’Urso, Marco Travaglio ed Enrico Mentana. Questi momenti diventano per Pinuccio l’occasione per fare una satira sapiente, che genera sorrisi, ma che induce a riflettere. Attraverso racconti di passioni e amori clandestini, caratterizzati da stereotipi Made in Puglia, il giornalista mette a nudo le contraddizioni di una zona d’Italia troppo spesso trascurata, eppur ricca di bellezze di ogni genere.

Il viaggio come strumento di racconto è il filo che lega questa conversazione con il programma musicale del Carlo Aonzo Trio, A mandolin journey.

Un viaggio con un protagonista singolare, il mandolino. Assecondando lo strumento e seguendo il richiamo delle sue otto corde napoletane, Carlo Aonzo e i suoi compagni di avventura, Lorenzo Piccone e Luciano Puppo, si sono lasciati condurre in giro per il mondo partendo dall'italianità intrinseca del mandolino, che con la sua fortissima connotazione ci rappresenta universalmente.

Hanno abbracciato un ampio repertorio, non solo quello che ci si aspetta da uno strumento come il mandolino, ma stupendo l’ascoltatore con arrangiamenti e proposte inaspettate. Arie d’opera, canzoni napoletane, pezzi tradizionali vengono proposti dal trio con un virtuosismo e una brillantezza inimmaginabili.

Il mandolino ha spesso viaggiato in terza classe, per mari e continenti, dentro valigie di cartone; ha visto terre sconosciute e ovunque sia approdato ha preso dimora e si è intelligentemente integrato con la cultura locale. Ne è conferma il fatto che lo strumento abbia aspetto e accordature diverse a seconda dei vari generi musicali in cui si esprime. Con questo progetto gli artisti hanno deciso di far conoscere il mandolino italiano nei suoi diversi aspetti, tradizionali, rinnovati e reinventati, in un moderno melting pot di musica e cultura. Una “mappa” musicale che affonda le radici nella nostra tradizione per poi dirigersi verso altre, interessanti ed inaspettate rotte sonore. Dalla musica classica al folk, dallo choro al jazz, dall’opera alla canzone, Aonzo Trio non lascia nulla di intentato e chiunque ascolti un concerto del gruppo non può che rimanere estasiato e stupito per l’innovatività della proposta.





Alessio Giannone - Pinuccio

Alessio Giannone nasce a Bari il 29 maggio 1979. Agli studi liceali affianca varie esperienze teatrali. Durante gli anni dell'università organizza in alcune scuole superiori dei laboratori di teatro. Da queste esperienze nascono diverse messe in scena, alcune premiate in festival teatrali. Dopo aver conseguito la laurea in legge, intensifica la sua attività di regista. Scrive programmi per alcune emittenti televisive pugliesi e scopre la satira sul Web. Nel 2010 gira il documentario Favorite, storie di ebrei nel Salento, presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino e pubblicato sul sito del Corriere della Sera. Nel 2011 vince il concorso Progetto Memoria, indetto dall'Apulia Film Commission, con la sceneggiatura di Binari, ispirata alla storia dell'editore Vito Laterza. Nel 2012 realizza il cortometraggio La Sala, che partecipa alla sezione Nuovi Orizzonti della 69a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il personaggio Pinuccio nasce nell'ottobre 2011 nella sezione di YouTube dedicata alla satira. Su Facebook e Twitter Pinuccio è così seguito da essere menzionato sui maggiori quotidiani e in vari programmi televisivi (da Ballarò a Blob), oltre a essere invitato nel 2013 a partecipare alla trasmissione La Guerra dei Mondi, in onda su Raitre. Diverse sono inoltre le incursioni di Pinuccio in programmi di radio locali e nazionali, come TG Zero, in onda su Radio Capital, e La Zanzara, su Radio 24. Inizia poi la collaborazione con La Gazzetta del Mezzogiorno e Il Fatto Quotidiano. Dal 2014 Giannone porta in teatro il suo spettacolo Pinuccio chiama. Nel 2015 viene selezionato come inviato tra coloro che hanno spedito a Striscia la Notizia i loro servizi dimostrativi.



Carlo Aonzo

Mandolinista italiano di fama internazionale, è nato a Savona dove è cresciuto immerso nella musica; la casa di famiglia era sede della Scuola di Musica del Circolo Mandolinistico “G. Verdi”. Diplomatosi in mandolino col massimo dei voti e lode al

Conservatorio di Padova nel 1993, ha collaborato con prestigiose istituzioni come l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, la Nashville Chamber Orchestra (USA), la McGill Chamber Orchestra di Montreal (Canada), la Philarmonia di San Pietroburgo (Russia), i Solisti da Camera di Minsk (Bielorussia), il Schleswig-Holstein Musik Festival (Germania). Tra i suoi riconoscimenti si annoverano il Primo Premio assoluto e premio speciale “Vivaldi” al Concorso Internazionale “Pitzianti” di Venezia nel 1993 e il Primo Premio al Walnut Valley National Mandolin Contest a Winfield, Kansas (USA) nel 1997. Insegna in seminari e workshop in tutto il mondo: dal 2000 dirige il corso annuale Manhattan Mandolin Workshop a New York (dal 2017 a Milwaukee, Wisconsin) e nel 2006 ha fondato l’Accademia Internazionale di Mandolino di cui è tutt’ora il direttore. Nel 2001, con la sua Orchestra a Pizzico Ligure ha suonato per Papa Giovanni Paolo II per la Festa delle Famiglie in Vaticano. I suoi progetti discografici riflettono il suo interesse e talento per i differenti aspetti del repertorio mandolinistico: dalle composizioni originali per mandolino (Integrale per Amandorlino e Chitarra Francese), ai virtuosi italiani degli strumenti a corda tra 8 e ‘900 (Serenata con Beppe Gambetta e Traversata con il guru-mandolinista americano David Grisman). In duo con chitarra classica, Carlo ha prodotto gli album Paganini con René Izquierdo e Kaze con Katsumi Nagaoka. Nel 2016, con il Carlo Aonzo Trio, ha realizzato l’album A Mandolin Journey sul repertorio mandolinistico internazionale. Con l’ensemble barocco “Il Falcone”, ha registrato il ciclo completo delle 4 Stagioni per la prima volta con il mandolino quale strumento solista. Per l’etichetta americana Mel Bay ha pubblicato il video-concerto Carlo Aonzo: Classical Mandolin Virtuoso e il libro-CD Northern Italian & Ticino Region Folk Songs for Mandolin; per Hal Leonard ha realizzato le raccolte Bach Two-Parts Inventions e Classical Mandolin Solos. Come ricercatore ha lavorato sulla storia del proprio strumento e collaborato con il New Grove Dictionary of Music and Musicians.

Gli attuali progetti musicali si concentrano sulla sperimentazione e ricerca delle ulteriori potenzialità espressive del mandolino.



Lorenzo Piccone

Classe 1989, suona la chitarra acustica, elettrica e lap steel, il mandolino resofonico, l’armonica e canta. Nel 2006 si iscrive al Festival Nazionale degli Interpreti e arriva in finale a Parco del Principe di Loano con l’inedito My love is waiting. Dal 2011 è chitarrista del mandolinista Carlo Aonzo. Nel 2013 partecipa con Aonzo ad un concorso per scrivere l'Inno del “M'illumino di meno”, campagna energetica promossa dalla trasmissione Caterpillar di RaiRadio2, arrivando secondo con il Mandol-inno e il 2 giugno 2014 suona in diretta nello studio di RadioDue col quartetto di Aonzo. A maggio 2014 registra un EP blues/soul Turning Back con cui arriva nel 2015 in semifinale all'Italian Blues Challenge a Verona. A giugno 2014 è in tour negli Stati Uniti con Carlo Aonzo, suonando in Georgia, North Carolina, Tennessee. In autunno 2015 suona in Texas, Georgia e a dicembre esegue 6 concerti con il suo trio The Blue Grasshoppers Band a New York. Nel 2016 con il Carlo Aonzo Trio incide il cd A Mandolin Journey. Propone pezzi propri con il suo trio “Something!” insieme a Francesco Bellia al basso e Giorgio Bellia alla batteria.



Luciano Puppo

Inizia la sua esperienza musicale come bassista elettrico, suonando negli anni '70 in formazioni di musica pop-rock. Negli anni ’90 intraprende lo studio del contrabbasso.

Da allora e per molti anni, cresce la sua passione per il jazz. Si forma ai corsi tenuti dai più noti musicisti liguri, tra cui Riccardo Zegna e Piero Leveratto. Partecipa a seminari di perfezionamento tenuti da artisti di fama internazionale quali Ron Carter, Mal Waldron, Tony Castellano, Bob Mover. Entra a far parte di numerose formazioni

jazz, tra cui, nel 1997, la Unit Line Orchestra di Riccardo Zegna. Negli anni successivi collabora con numerose formazioni di blues, gypsy swing e irish music. È uno degli attuali componenti della Banda Tziga, formazione savonese di swing manouche e traditional music.