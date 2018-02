Bari - Velostazione presso la fermata Fal al Policlinico e nel Polipark. Approvato ilprogetto dalla giunta 15/02/2018 Su proposta del sindaco Antonio Decaro, la giunta comunale ha approvato questa mattina il progetto definitivo e il dossier per la candidatura al bando di selezione di interventi per la realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie, finanziato dal P.O.R. Puglia FESR 2014-2020 (Asse IV - Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”).

Il progetto, dell’importo di 353mila euro, prevede la realizzazione di una velostazione suddivisa in due parti, una all’interno dell’area della stazione delle Ferrovie Appulo Lucane di Bari - Policlinico e l’altra in uno spazio da riqualificare all’interno del parcheggio pluripiano “Polipark”. Questa scelta progettuale è stata effettuata nell’ottica di rendere fruibile la velostazione sia all’utenza pendolare in arrivo e in partenza dalla stazione di Bari - Policlinico sia all’utenza stessa del Policlinico e delle zone limitrofe alla stazione.

La prima parte dell’intervento prevede spazi adibiti a velostazione all’interno dell’area della stazione FAL al fine di permettere all’utenza pendolare di sostare in attesa dei treni, mentre la seconda prevede la riqualificazione di uno spazio all’interno del Polipark, attualmente inutilizzato, destinato al parcheggio delle biciclette, ma sprovvisto di rastrelliere, impianti di videosorveglianza ed elementi fisici che impediscano il furto dei mezzi.

In linea con quanto previsto dal PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, si intende così creare nell’area un polo integrato per la mobilità sostenibile con un sistema multimodale bici-treno-bus-gomma che potrà diventare una buona pratica a livello nazionale anche in vista degli eventi in programma nel 2019 con Matera Capitale europea della Cultura.

Le Ferrovie Appulo Lucane saranno infatti il principale sistema di collegamento tra le città di Bari e Matera per gli utenti, che potranno usufruire della velostazione come parcheggio sicuro per le proprie bici e recarsi nel capoluogo lucano.

Inoltre la stazione FAL Bari-Policlinico è attualmente soggetta a lavori di ammodernamento nell’ambito del progetto di ampliamento e potenziamento della linea Bari – Matera volto sia ad incrementare le capacità dell’infrastruttura sia a migliorare la fruibilità degli spazi aperti al pubblico.

Senza trascurare che la realizzazione della velostazione offrirà un parcheggio protetto all’utenza del Policlinico - lavoratori e studenti - che oggi sono costretti a lasciare le biciclette in luoghi non attrezzati.

“Realizzare una velostazione presso la fermata Policlinico delle FAL e all’interno del Polipark - commenta il sindaco di Bari - è un intervento perfettamente coerente con la nostra scelta di favorire la mobilità sostenibile per decongestionare il traffico cittadino e ridurre le emissioni inquinanti, migliorando la qualità dell’aria e della vita stessa dei cittadini. I luoghi scelti sono strategici in quanto punti di interscambio con le infrastrutture di mobilità esistenti attraverso l’utilizzo del treno, in entrambe le direzioni, e del trasporto su gomma, considerato che nelle vicinanze sarà realizzata una fermata per i bus navetta del Park & Ride che permetterà agli utenti di raggiungere comodamente il centro cittadino. Ringrazio le FAL per aver condiviso con l’amministrazione comunale un altro progetto finalizzato a sviluppare nuove infrastrutture sostenibili e a offrire a cittadini e turisti un servizio importante, concedendoci gratuitamente una parte degli immobili di loro proprietà”.