Bari - Mostra di Clarissa Lapolla “Oriente in scena”: la fotografia racconta la danza 17/02/2018 “Oriente in scena”: la fotografia racconta la danza

Domenica 18 febbraio a Bari, alle 18,30 all’Atelier di Architettura

si inaugura la mostra fotografica di Clarissa Lapolla





“Oriente in scena. Sguardi d’autore”: è il titolo della mostra fotografica di Clarissa Lapolla, che si inaugura domani, domenica 18 febbraio, alle ore 18,30 negli spazi espositivi dell’Atelier di Architettura (a Bari, in via Imbriani 105; ingresso libero). L’esposizione della giovane fotografa barese è un evento in anteprima del Raqs Sharqi Contest, la quarta edizione del concorso nazionale di danza orientale in programma a Bari il 24 febbraio, e non per caso: in mostra ci saranno per la prima volta una serie di scatti inediti che Clarissa Lapolla ha realizzato raccontando il mondo della danza orientale a Bari.

Durante l’inaugurazione della mostra è in programma una performance di danza orientale della danzatrice Filomena Ragone che, orgoglio barese della danza, è stata la vincitrice del Raqs Sharqi Contest 2017 e di diversi altri concorsi e premi nazionali e internazionali.

La fotografa Clarissa Lapolla si è avvicinata fin da piccola alla danza classica e contemporanea, per poi decidere di dedicarsi alla fotografia dopo più di dieci anni di palcoscenico. Una passione che l’ha condotta a diplomarsi nel 2013 all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, specializzandosi in fotografia di danza. Fotografa professionista si occupa dunque della fotografia di scena, con una particolare attenzione al mondo dello spettacolo dal vivo.

A promuovere la mostra, insieme con l’Atelier di architettura di Valeria De Mattia e Gianluca Lobascio, è l’associazione culturale L’Araba Fenice che, fondata e presieduta dalla coreografa e danzatrice Alessandra Cappiello, pioniera della danza orientale in Puglia, organizza in collaborazione con la danzatrice Tatiana Nardeschi il Raqs Sharqi Contest.

L’esposizione “Oriente in scena. Sguardi d’autore” potrà essere visitata, con ingresso libero e gratuito, fino al 2 marzo (dal lunedì al venerdì ore 10/13 e 16/19, sabato e domenica solo su appuntamento; info 080.202.69.66).