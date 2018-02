La Bcc Castellana ospita Perugia, grande attesa per il ritorno a Bari dei vincitori della Coppa Italia. 17/02/2018 73° Campionato Italiano SuperLega UnipolSai

La Bcc ospita Perugia, grande attesa per il ritorno a Bari dei vincitori della Coppa Italia.

Impegno proibitivo per i pugliesi che cercheranno di impegnare i fortissimi avversari.





Nella penultima gara casalinga della Regular Season di Superlega la Bcc Castellana Grotte ospita la attesa sfida con la Sir Safety Perugia, fresca trionfatrice in Coppa Italia proprio al Palaflorio di Bari a fine gennaio.



C’è grande attesa per il ritorno di Zaytsev e soci in Puglia in una gara di campionato che si colloca per gli umbri dopo l’impegno infrasettimanale in Champions League per una formazione che si avvia da capolista indiscussa alla seconda ed impegnativa parte di stagione.



Sei i precedenti fra la Bcc Castellana Grotte e Perugia: nei 3 successi dei pugliesi, tutti ottenuti nel 2011, spicca il successo in semifinale di Coppa Italia di A2 ad Andria , successo che proietto’ i pugliesi alla conquista del trofeo.

Penultimi a 10 punti dopo lo stop in 3 set a Padova, i padroni di casa ospitano proveranno a mettere in campo tutto per cercare di mettere in difficoltà una formazione che appare in grande condizione , fisica e mentale, e ben decisa a puntare forte su quello che potrebbe diventare uno storico triplete (Supercoppa-Coppa Italia-Campionato)-



Nelle dichiarazioni pre gara c’è tutto lo spirito con cui le due compagini tenderanno ad affrontarsi domani – Palaflorio ore 18 – diretta streaming su Lega Volley Channel - .



Giuseppe Barbone (vice allenatore BCC Castellana Grotte): “Perugia non la scopriamo noi, è una squadra che gioca una grande pallavolo, bella ed efficace ed ha trovato un equilibrio in tutti i fondamentali, in primis dalla battuta. Hanno giocatori di livello mondiale, a cominciare da Ivan Zaytsev che cito come mio ex compagno di squadra a Perugia nel 2005-06. Loro lavorano per un unico obiettivo: vincere. Cercare punti deboli nella Sir è difficile e lo abbiamo visto anche in occasione della Coppa Italia al PalaFlorio. In settimana sono stati impegnati in Champions League e potrebbero fare un po’ di turnover. Sarà comunque durissima giocare contro di loro ma noi non abbiamo nulla da perdere, mi auguro di trovare il PalaFlorio gremito di tifosi che sostengano anche la New Mater e che i ragazzi lottino su tutti i palloni, così come abbiamo fatto in altre occasioni”.

Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia): “Quella di domenica è una partita da vincere assolutamente se vogliamo arrivare primi in Regular Season, che è il nostro obiettivo. Una partita che è vietato assolutamente sottovalutare anche perché tutte le big a Bari hanno sofferto e perché per Castellana Grotte vincere con noi sarebbe la ciliegina sulla torta del loro Campionato. Dobbiamo quindi affrontare la gara nel migliore dei modi”.



Dubbi per entrambi i tecnici riguardo ai sestetti da mandare in campo per differenti motivazioni. Soliti dubbi in banda per il coach castellanese con Moreira che potrebbe ritrovare il posto in avvio insieme ad uno fra Canuto e Hebda. Dubbi anche al centro per un problemini ad un ginocchio per Athos Costa da valutare nell’ultima rifinitura. Qualora non dovesse farcela pronto Mario Ferraro

con gli ex Paris e Tzioumakas certamente più coinvolti nella partita contro la ex squadra

.

Dall’altra parte i numerosi impegni della Sir potrebbero consigliare coach Bernardi a far riposare qualche titolare come potrebbe avvenire per il libero Colaci uscito prematuramente dalla gara di Coppa in settimana per una lieve distorsione al ginocchio.



EX: Matteo Paris a Perugia nel 2016-2017, Georgios Tzioumakas a Perugia dal 2014 al 2016.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Giorgio De Togni – 5 muri vincenti ai 400 (BCC Castellana Grotte).

In Campionato e Coppa Italia: Roberto Cazzaniga – 9 punti ai 6000 (BCC Castellana Grotte).





Programma e arbitri della decima giornata di ritorno



10a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai

Domenica 18 febbraio 2018, ore 18.00

Wixo LPR Piacenza - Biosì Indexa Sora Differita RAI Sport + HD dalle ore 22.45 - Diretta streaming su raiplay.it

(Simbari-La Micela)

Azimut Modena - Diatec Trentino Diretta Lega Volley Channel

(Vagni-Rapisarda)

BCC Castellana Grotte - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel

(Cerra-Zanussi)

Cucine Lube Civitanova - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel

(Sobrero-Braico)

Taiwan Excellence Latina - Gi Group Monza Diretta Lega Volley Channel

(Frapiccini-Bartolini)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Bunge Ravenna Diretta Lega Volley Channel

(Cesare-Canessa)

Revivre Milano - Kioene Padova Diretta Lega Volley Channel

(Pozzato-Zavater)