Milano - DONNE & PANE, ORGOGLIO PUGLIESE ALLA CENA DELLE CENE CON 12 CHEF 17/02/2018 A Milano Antonio Cera con il “Tridente” di Forno Sammarco porterà pane, dita e pancotto

Sotto i riflettori San Marco in Lamis (FG) con il miglior chef del mondo Massimo Bottura



A impastare, sapientemente, ci sono donne dai 18 agli 80 anni. Il risultato? Degno della tavola di un re, anzi prelibatezza scelta da 12 chef internazionali con un totale di 14 Stelle Michelin per la “Cena delle Cene”. I pani del Forno Sammarco di Antonio Cera, insieme alla mamma Rachele e alle due zie ultra ottantenni soprannominate il “Tridente”, rappresenteranno la Puglia fra le eccellenze italiane per l’evento di domani sera a Milano. A Eataly Milano, Parabere Forum e Alice ristorante hanno messo insieme per la “Cena delle Cene” nomi del calibro di Massimo Bottura (nel 2016 incoronato miglior chef del mondo) ed Elena Arzak, entrambi tre stelle Michelin e Antonia Klugmann, nuovo volto femminile di Masterchef. E poi donne che ai fornelli fanno la differenza, ad iniziare dalla chef ospitante dell’evento, Viviana Varese, una Stella Michelin, con la partecipazione di Maria Solivellas: entrambe hanno dato il loro contributo alla prima Cena del Pane d’Italia, quella tenutasi nel Gargano in occasione di Grani Futuri 2017.

Nel piatto, domani sera a Milano, il forno Sammarco proporrà il pancotto garganico a cura del “Tridente”, col supporto del team foggiano dello chef Luigi Nardella e con Maria Pia Romano. Erbe spontanee miste dalla bietola selvatica alla senapina, fino alla cicoriella, con sponsali e aneto fresco, olio di peranzana a filo, fonduta di caciocavallo podolico del Gargano stagionato tre mesi e sua maestà il pane raffermo di Forno Sammarco. Pane con grano arso, pane di grani antichi selezionati, pane di patate di montagna, le dita (i taralli dalla forma distesa e non ad anello) arricchiranno il cestino del pane.

Alle lady chef stellatissime di tutto il mondo, dalla Puglia, arriverà la collana di taralli “sùstema” che, spiega il fornaio economista Antonio Cera, mette insieme i “gioielli” della terra: farina, olio e vino.

Tutto ciò in vista del Parabere Forum, primo forum al femminile dedicato all'enogastronomia, ideato dalla giornalista e critica gastronomica Maria Canabal. Parabere Forum approfondisce i temi sensibili che orbitano attorno al mondo del cibo come agricoltura, sostenibilità, produttori, rispetto del lavoro, tutela ambientale e tradizione. L'edizione 2018 si terrà a Malmo in Svezia e avrà come titolo Edible City (Città Commestibile).