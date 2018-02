22 febbraio - Appuntamento dei “Giovedì della baresità”, presso L'Eccezione di Bari 22/02/2018 GIOVEDI’ DELLA BARESITA’



Giovedì 22 Febbraio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 43^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia, dall’Università e dal Comune di Bari, dalla SIAD –Società Italiana Autori Drammatici di Roma, ottavo appuntamento dei “Giovedì della baresità”, della stagione in corso; dieci nuovi appuntamenti introdotti da quest’anno nella programmazione de L’Eccezione, in aggiunta ai tradizionali incontri-spettacolo del sabato sera.

I “Giovedì della baresità”, programmati a settimane alterne, sono in collaborazione con l’Accademia della lingua barese “Alfredo Giovine” e curati da Gigi De Santis e Felice Giovine.

Dopo l’incontro di giovedì 8 Febbraio scorso dedicato alle tradizioni del carnevale a Bari, nel corso del presente incontro verranno trattati i riti della Quaresima, in preparazione della Settimana Santa e della S. Pasqua, insieme alla trattazione di elementi di grammatica e di sintassi della lingua barese.

Alla fine di ogni incontro, come è ormai noto, il pubblico indica l’argomento di cui, fra le altre cose, vorrebbe che si parlasse nell’incontro successivo; questo per rendere il pubblico stesso sempre più protagonista di questi incontri sulla storia e la cultura di Bari.

Una occasione davvero imperdibile per gli appassionati di “Baresità”, che sono tanti; questi appuntamenti danno spazio pienamente alla nostra lingua, a vocaboli, locuzioni e modi di dire per spiegarne i significati; sono evidenziati errori, luoghi comuni, leggende metropolitane e “bufale” di storici e di presunti tali.

Quindi per chi vuole saperne di più sulla nostra città, la sua cultura, la sua storia, ancora una volta questa è davvero un’occasione unica da non lasciarsi sfuggire.