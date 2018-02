Alberobello (Bari) - Trofeo Eracle: le origini della cronometro a coppie in mountain bike 23/02/2018 Manca poco più di una settimana al Trofeo Eracle e l’Asd Eracle continua a lavorare a pieno ritmo per allestire un evento che già in passato aveva suscitato interesse per gli appassionati delle due ruote e nell’esercizio contro il tempo. L'idea della cronometro a coppie fu proposta dal consigliere Francesco Pinto che volle riproporre in versione mountain bike una classica degli anni settanta, il Trofeo Baracchi, una cronometro a coppie su strada. Quell’idea trovò subito d’accordo il compianto presidente Vito Palmisano e gli altri soci dell’Asd Eracle che avevano fondato la società nel novembre 1995. Per anni, il Trofeo Eracle ha dato il via in Puglia alla stagione agonistica della mountain bike ed ha visto protagonisti nelle varie edizioni atleti di calibro nazionale compreso il pluricampione italiano del fuoristrada Maurizio Carrer presente più volte nell’albo d’oro della cronometro a coppie. Domenica 4 marzo si gareggia sulla distanza di 17,1 chilometri per le categorie master e solo 8 chilometri per gli esordienti e gli allievi con partenza e arrivo all’interno del Camping Bosco Selva, cuore pulsante di tutto lo svolgimento della manifestazione.

Una bella occasione per essere presenti all’ombra della città dei Trulli, sicuri di trascorrere una meravigliosa giornata di mountain bike in un “feudo” storico del ciclismo pugliese come Alberobello con la primavera quasi alle porte!



ISCRIZIONI

Fino al 2 marzo alla quota di 20 euro per ogni atleta, 25 euro il giorno della gara (senza pacco gara e partenza nelle ultime file). Per le donne quota fissa di 15 euro. Le iscrizioni devono essere effettuate obbligatoriamente online tramite il portale Icron (Tempogara). Tutto il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto in beneficenza a favore della ricerca scientifica per la cura della fibrosi cistica in collaborazione con la Proloco e la delegazione fibrosi cistica di Alberobello.