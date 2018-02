Matera - Basket Serie B, l’Olimpia va a Ortona e pensa alla zona playoff 23/02/2018 Dopo la vittoria casalinga su Cerignola, i materani hanno già gli stessi punti – 24 - che hanno permesso a Civitanova Marche e Teramo di accedere all’area pregiata del torneo, a sette giornata dal termine del campionato. Coach Putignano: “approccio positivo per garantire continuità alla gara”



Ancora sette partite separano l’Olimpia Basket Matera dal verdetto finale della regular season di Serie B “Old Wild West” di Pallacanestro: i biancoazzurri, dopo la vittoria di domenica scorsa su Cerignola al Palasassi, sentono odore di zona playoff - vantando gli stessi punti (24) dei competitori (Civitanova Marche e Teramo) che in quella zona sono già entrati, almeno per il momento - e sfrutteranno ogni occasione per sferrare un attacco decisivo e duraturo all’area più pregiata del torneo; ma questo è un obiettivo cui anela un numero ben maggiore di contendenti, rispetto alle otto posizioni disponbili.



Domenica prossima, 25 febbraio 2018, alle ore 18.00, l’Olimpia giocherà ad Ortona la gara numero 24 sulle trenta in programma, la nona del girone C di ritorno. Con 8 punti sin qui guadagnati in quattro gare vinte, gli abruzzesi occupano l’ultima posizione in classifica, quella che – alla fine del campionato – decreterà inesorabilmente la retrocessione diretta nella serie inferiore. Tuttavia, almeno in parte la zona playout occupata da Perugia (10), Cerignola (14), Fabriano (16) e Giulianova (20), è ancora alla portata dei prossimi avversari dell’Olimpia, che comprensibilmente faranno tutto il possibile per catturare punti utili a invertire il fosco destino che si profilerebbe all’orizzonte. Anche il coach dei materani, Giovanni Putignano, ne è consapevole: “La classifica ci riferisce di un avversario all’ultimo posto, ma noi sappiano che Ortona venderà cara la pelle, non avendo alcuna intenzione di perdere le sue chances, a maggior ragione tra le mura domestiche. Per quanto ci riguarda, ben consci delle nostre possibilità, affronteremo la gara con un approccio positivo; ciò è necessario per assicurare quella sana mentalità che è garanzia di continuità durante tutto l’arco della partita”.



Nella terra di nessuno, ovvero, nei tre posti di media classifica che non determineranno alcun effetto di proroga alla conclusione del campionato, figurano in questo momento – insieme all’Olimpia – Porto Sant’Elpidio (anche a quota 24) e Nardò, con 22 punti. A salire verso l’alto, invece, in zona play off co sono Pescara, Campli e Senigallia (26), Bisceglie (30), Recanati (32) e San Severo (42): vuol dire che ci sono almeno cinque posizione entro una distanza massima di due punti alle quali la squadra della Città dei Sassi può puntare per ricombinare le alchimie di fine stagione.



Gli altri appuntamenti della giornata prevedono i confronti tra Porto Sant’Elpidio – diretto concorrente dell’Olimpia – e la capolista San Severo, Senigallia e Bisceglie, Giulianova e Civitanova Marche, Pescara e Campli, Recanati e Fabriano, Nardò e Cerignola, Teramo e Perugia.



Insomma, nella storia di questo effervescente finale di campionato, nessuno dovrebbe sentirsi escluso dalla ridda caleidoscopica che inevitabilmente riprodurrà, al termine di ciascuna giornata, insperate bramosie o indicibili incubi in buona parte delle squadre che animano questo affascinante girone della Serie B nazionale.