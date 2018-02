EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE SUPERIORI. MARTEDI' 27 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DI BARI 25/02/2018 Martedì 27 febbraio ore 10 all’Università di Bari presentazione del Progetto

“Educazione Finanziaria per lo sviluppo economico e sociale del Paese e del Mediterraneo”

18 istituti scolastici secondari superiori di Bari e provincia coinvolti nell’iniziativa nazionale mirata a formare cittadini consapevoli e informati. Aprirà la presentazione il Magnifico Rettore Uricchio.





Il nostro Paese presenta un gap negativo in materia di educazione finanziaria, nei confronti dei Paesi più avanzati.

Nella certezza che acquisire conoscenza e consapevolezza dell’agire economico e finanziario sia alla base di scelte

efficaci e responsabili da parte della collettività, l’ANSPC - Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del

Credito promuove, da anni, a fianco della Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo, un percorso formativo, e di sensibilizzazione, rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori. La prospettiva è quella di aiutare la crescita di cittadini responsabili, fattivi nelle scelte, critici sui contenuti, partecipativi,

in maniera costruttiva, nella vita civile.



Martedì 27 febbraio 2018, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari ‘‘Aldo Moro’’,

si svolgerà infatti il convegno di presentazione del Progetto di “Educazione Finanziaria per lo sviluppo economico e

sociale del Paese e del Mediterraneo”, promosso dall’ANSPC.



Il Cav. Lav. Ercole P. Pellicanò - Presidente dell’ANSPC - aprirà i lavori, dopo l’indirizzo di saluto del Rettore dell’Università degli Studi

di Bari, Prof. Antonio Felice Uricchio, e del Direttore Generale USR – Ufficio Scolastico Regionale Puglia, rappresentante del MIUR, Dott.ssa

Anna Cammalleri.

Terrà la Relazione di base il Prof. Giovanni Ferri, Prorettore Università LUMSA di Roma. Interverranno, in

qualità di relatori, il Prof. Vito Peragine, Professore Ordinario di Economia Politica, Coordinatore del Corso di

Studio Magistrale in Economia e Commercio dell’Università di Bari e il Prof. Guglielmo de’Giovanni-Centelles,

Accademico Pontificio di Belle Arti e Lettere.



Si tratta di un’iniziativa di cui l’ANSPC si è fatta promotrice, in virtù della Carta d’Intenti sulla Legalità Economica,

sottoscritta con il MIUR ed alcune tra le maggiori Istituzioni Nazionali (Banca d’Italia, Corte dei Conti, Agenzia

delle Entrate, Guardia di Finanza, ABI ed altri) per promuovere l’educazione finanziaria a partire dai banchi di scuola

e spingere i ragazzi di oggi, cittadini di domani, a comportamenti attivi e consapevoli.

Fino ad oggi, sono state coinvolte circa 180 scuole, oltre 5000 studenti, in Lombardia, Liguria, Campania, Calabria

e Sicilia.

Quest’anno, con il consueto e fondamentale sostegno della Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo

del Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, main-partner dell’iniziativa da diverse stagioni, l’attività didattica si

svolgerà in Puglia, nei mesi di marzo, aprile e maggio, coinvolgendo 18 istituti secondari superiori di Bari e provincia.

L’obiettivo del progetto e’ di contribuire a creare una società migliore, divulgando, presso le nuove generazioni, i

concetti principali dell’operare e del vivere finanziario, stimolandone il grado di conoscenza e comprensione.

Si tende, cioè, a sviluppare una cultura economico-finanziaria, per permettere ai nostri giovani di divenire cittadini

coscienti dell’importanza che le scelte in tale materia hanno nella quotidianità e nel lungo periodo, ed essere più

liberi e padroni di loro stessi, più attori e meno spettatori.



Le scelte responsabili si possono fare se c’è conoscenza e consapevolezza.

“L’Educazione Finanziaria - sottolinea il Presidente dell’ANSPC, Cav. Lav. Ercole P. Pellicanò - va percepita

come una guida per le scelte di vita quotidiana e servizio civile. Così intesa, essa esce dalle aule e tocca il mondo

civile, sviluppato da una entità, come la scuola, dove i cittadini si debbono formare in maniera adeguata e coerente

con le esigenze del sociale e della vita produttiva”. Il percorso educativo che sviluppa concetti e temi basilari

della realtà economica e finanziaria, è propedeutico del progetto ‘’alternanza scuola-lavoro’’ in quanto in grado di

fornire elementi concreti atti ad aiutare i giovani nel loro inserimento nel mercato del lavoro.