Stefano Piermatteo Lecce - OPEN STEAM LABS. DIRE, FARE, PROTOTIPARE alle manifattire Knos 26/02/2018 Alle Manifatture Knos artisti e creativi digitali incontrano esperti di nuove tecnologie per sviluppare progetti e prodotti innovativi.

Primo appuntamento dedicato al video-mapping condotto da Stefano Piermatteo dell'agenzia Nicefall.

Alle Manifatture Knos di Lecce al via Open Steam Labs, un ciclo di appuntamenti promossi da Steam Atelier in collaborazione con Fab Lab Lecce Knos,

in cui artisti e creativi digitali incontreranno esperti di nuove tecnologie per sviluppare progetti e prodotti innovativi, in modo particolare attraverso l’adozione della scheda elettronica Arduino e del micro computer Linux "Raspberry Pi".

Martedì 27 febbraio (dalle 17.00 alle 18.00 - iscrizioni 15 euro) il primo appuntamento dal titolo Immagina di creare magie con la luce. II video mapping dalle origini della computer art al player multimediale KU, condotto da Stefano Piermatteo R&D Consultant & Software Developer Leader di

Nicefall, agenzia di soluzioni digitali interattive, punto di riferimento nazionale nella programmazione del media server per show il cui motto è "mettere la tecnologia al servizio dell’immaginazione, perché la tecnologia è efficace solo se produce emozioni”. Nel corso dell'incontro si ripercorrerà la storia delle tecniche del video-mapping, tra cui il “projection mapping” con l’uso dell’immagine in movimento e il “pixel mapping” realizzato dalla stessa Nicefall per l“Albero della Vita” di Marco Balich, installazione simbolo del padiglione Italia durante Expo 2015.

Stefano Piermatteo condurrà un workshop sull’utilizzo di "KU", il player multimediale prodotto da Nicefall e basato su RaspberryPi, fornito ai partecipanti il KU permetterà loro di caricare, gestire, organizzare e mappare contenuti su supporti tridimensionali realizzati grazie alle attrezzature e agli spazi messi a disposizione dal FabLab delle Manifatture Knos. Al'incontro, moderato dall'artista multimediale Giada Totaro (Steam Atelier), sarà presente anche il creativo digitale Carmine Arganese (Team KU).

Open Steam Labs si rivolge a tutte le persone interessate al mondo dell’innovazione creativa e non richiede conoscenze specifiche, i partecipanti sono invitati a portare il proprio computer portatile, invece le tecnologie di base (KU, Laser Cutter, Internet) sono fornite dall’organizzazione per gruppi composti da 5 persone per un massimo di 20 iscritti. Info e iscrizioni: 3276628884 - steamatelier@gmail.com.