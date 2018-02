Manfredonia (Foggia) - Presentazione eventi "Settimana Santa" agli Ipogei Capparelli di Siponto 26/02/2018 I suggestivi riti della "Settimana Santa in Puglia" quest'anno si arricchiscono con gli eventi, radicati nella fede e tradizione locali, di Manfredonia. Le rappresentazioni viventi della Via Crucis e dell'adorazione del Santo Sepolcro, un concerto al tramonto nel giorno di Pasqua e visite guidate nel Lunedì dell'Angelo. Location unica di tutti questi eventi saranno gli Ipogei Capparelli (a Siponto), nei quali si è svolta con successo lo scorso dicembre, "Accadde in una Grotta" rappresentazione vivente della natività (in collaborazione con la Parrocchia San Michele, che vedrà svolgersi la sua 2^ edizione il prossimo dicembre) .



Ad organizzare il cartellone di eventi è il Gal DaunOfantino in collaborazione con alcune parrocchie citta



dine (Santa Maria Regina di Siponto, San Pio, Sacra Famiglia e San Carlo). I dettagli saranno presentati in una conferenza stampa che si terrà il 28 febbraio (ore 11) presso gli uffici del Gal Daunofantino (siti a Manfredonia in Cortile Arco delle Gatte, 3), alla quale prenderanno parte Michele D'Errico (Presidente del Gal), Padre Luis Hernan Olivos Aguilar (Parroco della Santa Maria Regina di Siponto e rappresentate delle altre parrocchie), Michele De Meo (Console Touring Club Italia, soggetto nazionale con il quale saranno sviluppate azioni di promozione del territorio che interessano diverse aree tematiche del nuovo Piano di Azione Locale dell'area daunofantina).