Uno scatto per raccontare il territorio del Primitivo di Manduria 26/02/2018 Le foto dei 18 comuni coinvolti nell’areale di produzione e dovranno essere postate sulla pagina Facebook del Consorzio di Tutela entro venerdì 30 marzo





Le prime due che otterranno più “mi piace” saranno stampate per poi essere esposte nello stand durante il Vinitaly 2018



Il Primitivo di Manduria visto da noi, uno scatto per raccontare il prodotto principe della Puglia, famoso in tutto il mondo e coglierne l’essenza, descrivendo in immagini il legame tra la doc e il territorio. Questa è l’iniziativa lanciata dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria per promuovere l’areale di produzione in occasione del Vinitaly 2018





Diciotto i comuni coinvolti: Avetrana, Carosino, Erchie, Faggiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteparano, Oria, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torre Santa Susanna, Torricella. E potranno essere proprio loro i protagonisti della grande kermesse enologica che si tiene a Verona dal 15 al 18 aprile.





Come? Postando le foto - entro venerdì 30 marzo - che ritraggono i luoghi più suggestivi delle località sulla pagina Facebook del Consorzio di Tutela con l’hashtag #IlPrimitivodiManduriavistodanoi.



Ogni scatto in alta risoluzione deve indicare anche il luogo di provenienza. I primi due che otterranno più “mi piace” sulla pagina Facebook saranno stampati per poi essere esposti presso lo stand del Consorzio durante il Vinitaly (Padiglione 11, isola B2) e verranno utilizzati nei manifesti, nei programmi e nei materiali di comunicazione internazionale con i dovuti crediti.







Campi coltivati, vigneti, vicoli, monumenti, tramonti, feste patronali ma anche scene di vita agreste e marittima, insomma tutto ciò che forma lo splendido mosaico della grande doc pugliese.