11 marzo - VI appuntamento Concerto con Aperitivo con il TRIO SOFIA - teatro Paisiello - Lecce 11/03/2018 48^ Stagione Concertistica

2017-2018



Domenica 11 Marzo 2018



Ore 11,00



6° Concerto con Aperitivo

TRIO SOFIA



Alessandra De Negri - Soprano

Lilian Stoimenov - Tromba

Stefano Chiozzi - Pianoforte



in

“Dall'Europa con Amore”





Musiche di Bach, Scarlatti, Vivaldi,

Haendel, Liszt, Donizetti, Schubert



TEATRO PAISIELLO – LECCE



Il sesto appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina vedrà esibirsi sul palco del Teatro Paisiello di Lecce, domenica 11 marzo, il Trio Sofia, che eseguirà musiche di Bach, Scarlatti, Vivaldi, Haendel, Liszt, Donizetti, Schubert.



Il Trio Sofia è considerato un punto di riferimento nel panorama internazionale della musica da camera. La formazione nasce a Verona nel 2005, dall’incontro artistico tra Alessandra De Negri, Jenny Borgatti e Lilian Stoimenov; nel 2008 il pianista Stefano Chiozzi è stato invitato quale successore della Borgatti.

Proprio per la sua caratteristica di unione stabile, il Trio Sofia può affrontare repertori complessi e spesso sconosciuti, portando capolavori altrimenti poco frequentati nelle sale da concerto grazie ad un lavoro di ricerca sui repertori originali scritti per questo tipo di formazione, non disdegnando, talvolta, anche l’uso della trascrizione.

Il suono suggestivo ed evocativo della tromba di Lilian Stoimenov, accompagnato dal pianoforte di Stefano Chiozzi, farà da eco alla melodiosa voce di Alessandra De Negri, sulle note di musiche di grandi autori come Bach, Vivaldi, Liszt, Donizetti, Schubert.

Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti. Inizio ore 11.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.



Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROGRAMMA MUSICALE

Johann Sebastian Bach “Cantata” N°51 “Jauchzet Gott in allen Landen”

per Soprano, Tromba e Pianoforte



Domenico Scarlatti Sonata in re minore K 141

per Pianoforte



Antonio Vivaldi “Combatta un gentil cor”

per Soprano, Tromba e Pianoforte



Jean Baptiste Arban “Carnevale di Venezia”

per Tromba e Pianoforte



Georg Friedrich Haendel “Let The Bright Seraphim”

per Soprano, Tromba e Pianoforte



Franz Liszt Ballata in si minore

per Pianoforte



Gaetano Donizetti “Piangete voi, Al dolce guidami castel natio”

per Soprano e Pianoforte



Franz Schubert “Der Hirt auf Dem Felsen”

per Soprano, Tromba e Pianoforte





Biglietti e Abbonamenti in prevendita disponibili presso la sede della Camerata, il Castello Carlo V ed online e nei punti vendita del circuito Bookingshow.



PREZZI BIGLIETTI

Posto unico: INTERO € 15 + 2 dp – RIDOTTO* € 12 + 2 dp

* Riduzioni previste per over 65, under 25, docenti, studenti, soci BiCinema. La riduzione verrà applicata presso la Camerata soltanto dietro presentazione del documento che la consente.



ABBONAMENTO A 4 CONCERTI CON APERITIVO (fino al 18 febbraio): € 30