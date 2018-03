3 marzo - “Il Sottano – Un Caffè e una Cultura sparita” di Rino Bizzarro, presso L'Eccezione di Bari 03/03/2018 OMBRE ROSSE



QUANDO ANDAVAMO ALLA RAI





IL SOTTANO



Un Caffè e una Cultura sparita



Sabato 3 Marzo, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 43^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia, dall’Università e dal Comune di Bari, dalla SIAD –Società Italiana Autori Drammatici di Roma, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo ‘Ombre rosse – Quando andavamo alla Rai’, che questa volta prenderà in esame “Il Sottano – Un Caffè e una Cultura sparita” di Rino Bizzarro, realizzato in sceneggiato radiofonico in 12 puntate prodotto dalla Rai, interpretato dagli attori Rino Bizzarro, Anna Brucoli, Nietta Tempesta, con la regia di Rino Bizzarro.

Dal 1976 al 1992 presso la sede regionale della Rai in via Dalmazia, a Bari, c’era un centro di produzione radiofonico prima e poi anche televisivo, che realizzò molti programmi culturali e sceneggiati di grande interesse e valore, che sono rimasti nella storia della cultura pugliese e non solo, giacchè molte di quelle produzioni venivano poi trasmesse in rete nazionale ed anche all’estero talvolta.

Nel ciclo “Ombre rosse” a L’Eccezione si parla fra l’altro proprio di quella temperie culturale e si ricordano alcuni dei più importanti programmi realizzati dalla Rai in quegli anni, fra cui “Il Sottano”, scritto per la radio, di cui si ascolteranno alcuni brani nel corso dell’incontro a L’Eccezione. Il lavoro sul Sottano è diventato poi un libro, edito da Levante, ed infine uno spettacolo teatrale scritto a quattro mani con Vito Maurogiovanni.

Vittore Fiore che del Sottano fu uno dei promotori e sostenitori affermava che “…non dipende dalla grandezza di un posto, ma da quello che ci metti dentro. Il Sottano a Bari era un posto piccolissimo, non ci entrava nessuno, eppure ci entrava un sacco di gente; non si poteva fare niente, eppure si sono fatte cose che sono rimaste nella storia di Bari, della Puglia e dell’intero Mezzogiorno d’Italia.”. Infatti il Sottano era un piccolo Caffè-Galleria, sulla scia dei caffè letterari di quel tempo, che in Italia rappresentavano degli avamposti di cultura e che hanno fatto storia: a Roma il Caffè Greco, a Padova il Pedrocchi, a Firenze le Giubbe Rosse …a Bari il Sottano.

Tutte le registrazioni del programma “Il Sottano” sono custodite e disponibili nell’archivio di Puglia Teatro, tutelato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali attraverso la Soprintendenza archivistica e bibliografica di Puglia e Basilicata.