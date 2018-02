Lecce - VINIBUONI D’ITALIA DEL TCI, LE CORONE E LE GOLDEN STAR PUGLIESI DEL 2018 27/02/2018 VINIBUONI D’ITALIA

LE CORONE E LE GOLDEN STAR PUGLIESI DEL 2018





Giovedì 1 marzo, ore 18.30, ristorante “Malcandrino” (LECCE)

Venerdì 16 marzo, ore 18.30, ristorante “La Locanda di Beatrice” (CORATO)













Tutto pronto, o quasi, per l’appuntamento con la presentazione pugliese della guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club Italiano, che quest’anno vede Lecce, e poi Corato, location della consegna dei diplomi alle aziende premiate quest’anno.



Appuntamento giovedì 1 marzo, a partire dalle 18.30, presso il ristorante “Malcandrino” di Lecce (strada provinciale per Monteroni), con i produttori pugliesi e la degustazione dei vini premiati quest’anno con la Corona e la Golden Star.



Subito dopo la consegna dei diplomi – dalle 20 alle 22 – sarà infatti possibile degustare i 26 vini premiati, accompagnati da stuzzichini vari, acquistando all’ingresso del ristorante un ticket di 10 euro che darà diritto a ricevere anche un calice.



L’appuntamento con la presentazione della Guida si rinnoverà venerdì 16 marzo presso il ristorante “La Locanda di Beatrice” di Corato (SP231 km 34.200), con inizio alle 18.30 per la consegna dei diplomi e apertura dei banchi di degustazione dalle 20 alle 22. Anche in questo caso sarà possibile degustare i 26 vini premiati, accompagnati da stuzzichini vari, acquistando un ticket di 10 euro comprensivo di calice all’ingresso del ristorante.







LA GUIDA



Numerosi gli ingressi di nuove aziende produttrici pugliesi in questa edizione 2018 della Guida (curata a livello nazionale da Mario Busso e a in Puglia da Andrea De Palma), il che conferma l’attuale vivacità imprenditoriale enoica pugliese.



Ispirata alla tradizione enologica italiana e volta a valorizzare le radici locali, il territorio e la tipicità, Vinibuoni d’Italia dà un segnale preciso sul made in Italy del vinoai consumatori e al mercato italiano ed estero.







La Guida è infatti unica nel panorama italiano e internazionale, perché è la sola dedicata ai vini da vitigni autoctoni, cioè a quei vini prodotti al cento per cento da vitigni presenti nella Penisola da almeno 300 anni.



Vinibuoni d’Italia si basa inoltre su un processo di selezione eccezionale per impegno e per trasparenza: alla Guida collaborano oltre 80 degustatori riuniti in 26 commissioni di lavoro regionali.





La finale per l’assegnazione dei massimi riconoscimenti, ovvero la Corona e la Golden Star, si svolge infine pubblicamente ed è aperta - caso unico in Italia - alla partecipazione dei media.



Anche il pubblico – composto da operatori, ristoratori e winelovers – può inoltre partecipare con il proprio voto all’individuazione dei vini da premiare, grazie all’iniziativa “Oggi Le Corone Le decido Io”