PALLANUOTO IL 3 E IL 4 MARZO LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA ALLO STADIO DEL NUOTO DI BARI 02/03/2018 Con la Final Four di Coppa Italia Bari e la Puglia si confermano come palcoscenico di prestigio per gli eventi, nazionali e internazionali, dedicati alla pallanuoto. Domani, sabato 3, e domenica 4 marzo, allo Stadio del Nuoto di Bari, le quattro regine della serie A1 Pro Recco, Banco BPM Sport Management, An Brescia e Circolo Canottieri Napoli, reduci da importanti vittorie in campionato, si confronteranno per offrire a tutti i tifosi e appassionati della pallanuoto uno spettacolo ad altissima intensità agonistica.

L’evento della Federazione italiana nuoto è organizzato dalla Waterpolo Bari, società che gestisce lo Stadio del Nuoto, con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia.

Sabato 3 marzo, alle ore 17.30, è in programma la prima semifinale, tra Pro Recco e Circolo Canottieri Napoli, mentre alle ore 19 la seconda semifinale della Final Four di Coppa Italia vedrà in acqua allo Stadio del Nuoto di Bari l’An Brescia e la Banco BPM Sport Management.

Le finali si disputeranno domenica 4 marzo: per il terzo e quarto posto si gioca alle ore 14, mentre alle 16 si decide la vincente della Coppa Italia.

Rai Sport trasmetterà in esclusiva la finale della Final Four di domenica 4 marzo, con il commento tecnico di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione.

Streaming online su www.federnuoto.it targato Waterpolo Channel per le semifinali, durante le quali il racconto delle sfide in acqua sarà a cura di Ettore Miraglia e Francesco Postiglione.



Di seguito il calendario degli incontri della Final Four di Coppa Italia:



3 marzo 2018

Semifinale 1 ore 17.30 Pro Recco N - C.C. Napoli

Semifinale 2 ore 19 A.N. Brescia - Banco BPM Sport Management Verona



4 marzo 2018

Finale 3°/4° posto ore 14 perdente semifinale 1 - perdente semifinale 2

Finale 1°/2° posto ore 16 vincente semifinale 1 - vincente semifinale 2



Biglietto unico 3 e 4 marzo 2018 15 euro

I ticket di ingresso saranno validi per entrambe le giornate della Final Four: è importante esibirli su richiesta degli addetti al controllo. Sarà possibile acquistarli presso il botteghino dello Stadio del Nuoto di Bari dalle ore 8 alle 20 tutti i giorni, la domenica dalle ore 8 alle 13.