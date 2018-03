10 marzo - I RadioDervish e l’Orchestra ICO Magna Grecia in cpncerto al teatro Petruzzelli di Bari 10/03/2018 Martedì 10 aprile alle ore 21, al Teatro Petruzzelli, terzo Evento Straordinario della 76ª Stagione della Camerata Musicale Barese con i RadioDervish e l’Orchestra ICO Magna Grecia, diretta dal M° Valter Sivilotti, in “Classica”, un progetto inedito che vede per la prima volta il gruppo italo palestinese interagire con un'orchestra sinfonica.

Valter Sivilotti ha anche curato gli arrangiamenti per orchestra di questo progetto musicale.

I Radiodervish e l’Orchestra ICO “Magna Grecia” si inoltrano in un programma costituito da una scelta di brani tratti dal repertorio del gruppo di word music e da alcune cover di Domenico Modugno.

La selezione delle canzoni vuole evidenziare l'accostamento a tematiche più spirituali esaltando un approccio multiculturale secondo la consueta poetica che caratterizza i Radiodervish e il loro cantautorato mediterraneo.

Questi, alcuni dei brani che saranno eseguiti nell’atteso concerto-evento: “Centro del Mundo”, “Erevan”, “L’esigenza”, “Rosa di Turi”, “Amara terra mia” di Modugno, “Lontano”, “Due soli”, “Ave Maria” e “Fedeli d’amore”.

I Radiodervish si sono detti estremamente felici di questa nuova esperienza, tanto da dichiarare che «con questa collaborazione tra noi e l'Orchestra ICO Magna Grecia crediamo che i nostri brani trovino un nuovo respiro che è sempre stato implicito nella loro composizione; per questo stiamo pensando ad una possibile trasformazione in prodotto discografico di questo bellissimo incontro tra i Radiodervish e l'Orchestra ICO Magna Grecia. Il concerto 'Classica' sottolinea – ha poi detto il popolare gruppo di world music mediterranea – ancora di più la cifra dell'incontro tra Oriente e Occidente che attraversa l'intera produzione dei Radiodervish».

I Radidervish rappresentano il gruppo che più di ogni altro ha definito appieno una poetica e una visione del mondo schierata dalla parte di un’Italia ponte tra Europa e Mediterraneo. Grande importanza viene data all’incontro tra mondi sonori differenti e ai testi colti e declinati in lingue diverse. Nati in Puglia nel 1997 dal sodalizio artistico tra Nabil Salameh e Michele Lobaccaro, i Radiodervish cantano di uomini e donne appartenenti a spazi, culture e tempi differenti, alla ricerca di varchi e passaggi tra Oriente e Occidente. In 15 anni di attività, lavorando sempre in stretta collaborazione con il talento musicale Alessandro Pipino, hanno pubblicato 10 dischi e hanno interagito con numerosi musicisti tra i quali, Franco Battiato, Giovanni Lindo Ferretti, Orchestra Araba di Nazareth, Jovanotti, Paola Turci, Niccolò Fabi, Amal Murkus, Rim Banna, Stewart Copeland, Caparezza, Noa, Nicola Piovani.

I Radiodervish sono stati ospiti dei più importanti palcoscenici italiani ed internazionali: Beirut, Bruxelles, Gerusalemme, Valencia, Atene, Quito, Betlemme, Tel Aviv, Parigi al Théatre de l'Olympia, Opera House del Cairo, Festival Carthage Tunisia, Amman, Algeria.









L’Orchestra della Magna Grecia, nata nel 1993, è uno dei principali punti di riferimento dei

musicisti del Mezzogiorno.

Essa è una realtà importantissima per il Sud d’Italia, per l’altissimo numero di produzioni svolte durante l’anno ed offerte ad un territorio che non conosceva una simile realtà.

Svolge un ruolo di rappresentanza della cultura e della promozione turistica nel territorio mediante la circuitazione di grandi progetti musicali.

Ha collaborato con i più grandi direttori e solisti contemporanei nei diversi generi musicali.

Nel 2013 il brano “Trilogia del Mare” dell’Orchestra ha vinto il premio Franco Abbiati della Critica Musicale Italiana.

