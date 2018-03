10 marzo - Per la rassegna ciclo ‘A riveder le stelle – Grandi poeti viventi’,Lawrence Ferlinghetti e Les Murray - Bari 10/03/2018 Sabato 10 Marzo, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 43^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia, dall’Università e dal Comune di Bari, dalla SIAD –Società Italiana Autori Drammatici di Roma, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo ‘A riveder le stelle – Grandi poeti viventi’, a cura di Daniele Giancane, che questa volta prenderà in esame “Lawrence Ferlinghetti e Les Murray”; Rino Bizzarro interpreterà i testi più significativi dei due Autori.

Lawrence Ferlinghetti (New York, 24 marzo 1919) è un poeta statunitense.

La madre, Lyons Albertine Mendes-Monsanto, era di origini francesi, ebree sefardite e portoghesi. Il padre, Carlo Ferlinghetti, era nato a Chiari, provincia di Brescia, nel 1872, ed era emigrato negli Stati Uniti d'America nel 1894, dove fu naturalizzato nel 1896. Morì sei mesi prima della nascita di Lawrence; poco dopo la madre fu ricoverata in manicomio. Venne affidato alla zia Emily con la quale visse i suoi primi cinque anni a Strasburgo acquisendo, quindi, il francese come lingua madre. Quando la zia fu assunta come governante a New York, i suoi datori di lavoro, la famiglia Bislands, adottarono Lawrence consentendogli di studiare giornalismo.

Dopo aver sposato Selden Kirby-Smith nel 1951 nella contea di Duval in Florida, fra il 1951 e il 1953 insegnò francese, fu critico letterario, dipinse ed infine si stabilì a San Francisco nel 1953 dove fondò la libreria e casa editrice City Lights.

Finì in prigione per aver pubblicato Urlo, di Ginsberg, del 1956, condannato per oscenità.

Leslie Allan "Les" Murray è un poeta e scrittore australiano.

Nato a Nabiac, Nuovo Galles del Sud, nel 1938, trascorre la sua infanzia in povertà nella fattoria dei nonni nel distretto di Bunyah.

Rimasto orfano della madre nel 1951, si deve occupare del padre malato e, dopo essere stato vittima di bullismo durante l'adolescenza, inizia a studiare all'Università di Sydney dove entra in contatto con i giovani scrittori dell'epoca.

Sposatosi nel 1962, la sua prima raccolta di poesie esce tre anni più tardi e da allora ha pubblicato altre dodici collezioni di liriche, due romanzi in versi, numerosi saggi oltre a curare sei antologie poetiche.

Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti si annovera un T. S. Eliot Prize nel 1996 e un Premio Mondello nel 2004 come autore straniero.