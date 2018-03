PUGLIA ALL’11° POSTO PER LA QUANTITA’ DI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI GESTITI DA ECODOM:IL 2,7% SUL TOTALE ITALIA 07/03/2018 Lecce e Bari le province con più tonnellate di RAEE gestite nel 2017



La Puglia è all’undicesimo posto in Italia nella graduatoria delle quantità di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) gestiti da Ecodom nel 2017. È quanto emerge dai dati diffusi dal principale Consorzio italiano di riciclo dei RAEE: 2.795 tonnellate, di cui 1.829del Raggruppamento R1 (frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti) e 947 di R2 (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, cappe, stufe elettriche, boiler, microonde ecc).



Le restanti 19 tonnellate fanno parte dei Raggruppamenti R3 (TV e monitor) e R4 (aspirapolvere, ferri da stiro, frullatori, computer, cellulari ecc.). Delle 2.795 tonnellate gestite da Ecodom, che corrispondono al peso di 6 Freccia Rossa 1000 da 8 carrozze, sono stati ricavate 1.700 tonnellate di ferro, 69 tonnellate di alluminio, 59 tonnellate di rame e 329 tonnellate di plastica. Il corretto trattamento di questa tipologia di rifuti ha permesso di risparmiare di 3.681.137 kWh di energia elettrica e di evitare l’emissione in atmosfera di 39.061 tonnellate di anidride carbonica.



“Le 2.795 tonnellate gestite in Puglia da Ecodom rappresentano il 2,7% dei RAEE complessivamente trattati in Italia dal Consorzio, che quest’anno ha toccato un importante traguardo superando le 100 mila tonnellate” – afferma Giorgio Arienti, Direttore Generale di Ecodom. “Nelle abitazioni degli italiani ci sono ancora moltissime apparecchiature non più funzionanti come videoregistratori, cellulari, asciugacapelli, frullatori, carica batterie … che potrebbero essere smaltite correttamente e incrementare la raccolta. Da aprile 2016 – continua Arienti – è possibile conferire gratuitamente i piccoli elettrodomestici dismessi presso i punti vendita, senza alcun obbligo di acquisto. Soltanto il 18% degli italiani, però, ne è a conoscenza.”



Le province della Puglia. Il podio delle province pugliesi nella graduatoria dei RAEE gestiti da Ecodom nel 2017 è occupato da Lecce (1.124 tonnellate), Bari (779 tonnellate) e Brindisi (394 tonnellate). Seguono Foggia (272 tonnellate), Taranto (129 tonnellate) e Barletta-Andria-Trani (97 tonnellate).



Una fotografia dei risultati di Ecodom in Italia. I RAEE gestiti da Ecodom in Puglia rappresentano il 2,7% del totale fatto registrare in tutta Italia dal Consorzio, che nel 2017 ha raccolto 105.066 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici: una cifra pari al peso di 231 Freccia Rossa 1000 da 8 carrozze, oppure di 291 Airbus A380. Le regioni in cui Ecodom ha ottenuto i migliori risultati sono la Lombardia (20.146 tonnellate), l’Emilia Romagna (13.281 tonnellate) e la Toscana (9.776 tonnellate), mentre in fondo alla classifica 2017 si trovano Molise, Valle D’Aosta e Basilicata.